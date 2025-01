Con algoritmo o senza? Quanto vale la divisione USA di TikTok

Dopo la firma dell’ordine esecutivo da parte di Donald Trump, che posticipa di 75 giorni l’applicazione del divieto di TikTok negli Stati Uniti, il futuro del social network rimane incerto.

L’ordine esecutivo concede a ByteDance, la società madre di TikTok, un periodo aggiuntivo per negoziare la vendita delle operazioni statunitensi a un acquirente americano o di uno dei suoi alleati.

Nel frattempo sono emerse speculazioni su potenziali acquirenti per le operazioni statunitensi di TikTok. Secondo alcune fonti, il governo cinese starebbe valutando la possibilità di vendere la divisione statunitense di TikTok a Elon Musk, sebbene ByteDance abbia definito queste notizie come “pura finzione”. Inoltre, l’imprenditore Frank McCourt ha presentato un’offerta formale per l’acquisto della piattaforma negli Stati Uniti.

Quale futuro per l’app

Il nuovo presidente degli Stati Uniti vorrebbe creare “una joint venture tra gli attuali proprietari e/o nuovi proprietari, in cui gli Stati Uniti detengano il 50% della proprietà”, come ha detto subito dopo l’insediamento alla Casa Bianca.

Nonostante queste trattative, la situazione rimane incerta. Anche perché il governo cinese dovrebbe approvare qualsiasi tipo di vendita. L’ordine esecutivo di Trump offre una finestra temporale per trovare una soluzione che permetta a TikTok di continuare le sue operazioni negli Stati Uniti, ma se ByteDance non riuscirà a concludere un accordo di vendita entro il termine stabilito, il divieto potrebbe essere applicato, influenzando significativamente la presenza di TikTok nel mercato statunitense.

Il valore di ByteDance

ByteDance, la società madre di TikTok, ha recentemente aumentato la sua valutazione a circa 300 miliardi di dollari, secondo un’offerta di riacquisto di azioni riportata dal Wall Street Journal. Questa valutazione è cresciuta rispetto ai 225 miliardi di dollari stimati nell’ottobre 2023. Nel primo semestre del 2024, ByteDance ha registrato ricavi per 73 miliardi di dollari, avvicinandosi ai 75,5 miliardi di dollari di Meta nello stesso periodo. Nonostante le sfide geopolitiche, ByteDance continua a crescere rapidamente, con una valutazione che riflette la sua posizione di rilievo nel settore tecnologico globale.

Negli Usa TikTok detiene una quota dell’8% della pubblicità digitale e genera entrate in-app oltre 1,7 miliardi di dollari. Secondo Sensor Tower, i beneficiari più probabili della messa al bando saranno Meta e Alphabet sia in termini di raccolta pubblicitaria sia di utenti.

La vendita della divisione Usa un duro colpo per Bytedance? Ni

Secondo un articolo di The Information, ByteDance potrebbe mantenere un valore significativo anche senza TikTok. L’azienda possiede diverse altre piattaforme di successo, come Douyin (la versione cinese di TikTok), l’app di notizie Toutiao e altre iniziative nel campo dell’intelligenza artificiale e dei giochi. Queste attività contribuiscono in modo sostanziale alle entrate e al valore complessivo di ByteDance.

Tuttavia, la perdita del mercato statunitense di TikTok potrebbe comunque avere un impatto negativo sulla valutazione dell’azienda. Gli Stati Uniti rappresentano uno dei principali mercati per TikTok, e un’uscita da questo mercato comporterebbe una riduzione delle entrate pubblicitarie e della base utenti. Inoltre, la vendita delle operazioni statunitensi di TikTok potrebbe essere complessa, soprattutto se l’algoritmo proprietario non fosse incluso nell’accordo, riducendo l’attrattiva dell’app per gli utenti e gli inserzionisti.

Senza la vendita dell’algoritmo valore da 30 a 40 miliardi di dollari

Secondo un articolo di Reuters pubblicato il 30 maggio 2024, TikTok avrebbe avviato lo sviluppo di una versione del proprio algoritmo di raccomandazione destinata esclusivamente agli utenti negli Stati Uniti.

Tuttavia, TikTok ha prontamente smentito queste affermazioni, definendo l’articolo di Reuters “fuorviante e sostanzialmente inesatto”. Nonostante le smentite ufficiali, la notizia ha suscitato discussioni sul possibile impatto di una separazione tecnologica tra TikTok e ByteDance. La vendita della sola divisione statunitense senza l’inclusione dell’algoritmo proprietario di TikTok potrebbe ridurre significativamente il suo valore. L’analista Dan Ives di Wedbush Securities ha stimato che, senza l’algoritmo, la divisione statunitense potrebbe valere tra i 30 e i 40 miliardi di dollari.

Mentre ByteDance dispone di altre risorse e piattaforme che contribuiscono al suo valore, la perdita di TikTok negli Stati Uniti potrebbe comunque influenzare negativamente la sua valutazione complessiva.

