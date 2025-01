"E' un'app che usano i giovani e se la Cina ruba i dati dei giovani, sinceramente, non è un grande problema. Abbiamo problemi più grossi", ha detto il presidente nello Studio Ovale.

Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo che ritarda di 75 giorni l’applicazione del ban che impone il divieto di TikTok negli Stati Uniti, a meno che l’azienda non venga venduta a un acquirente americano o di uno dei suoi alleati.

Il ritardo aiuterà l’amministrazione Trump a “determinare il percorso più adeguato in modo ordinato, proteggendo la sicurezza nazionale ed evitando una chiusura improvvisa di una piattaforma di comunicazione utilizzata da milioni di americani”, si legge nell’ordine esecutivo.

“E’ un’app che usano i giovani e se la Cina ruba i dati dei giovani, sinceramente, non è un grande problema”, ha detto il presidente nello Studio Ovale. “Abbiamo problemi più grossi”, ha detto.

Trump ha ripetutamente suggerito di essere aperto all’idea che un acquirente americano acquisti metà dell’azienda, gestendola come una joint venture 50-50 con l’attuale proprietario cinese ByteDance.

Una joint venture che coinvolga un’azienda statunitense con una quota del 50% in TikTok potrebbe attenuare i termini della controversa legge, anche se non è chiaro se i legislatori americani o TikTok, che nega di rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, accetterebbero questa soluzione.

Instagram offre soldi ai creators di TikTok

Intanto la guerra tra le piattaforme di condivisione è iniziata. Instagram, social network di proprietà di Meta, sta cercando di attrarre i creator di TikTok offrendo incentivi finanziari significativi.

Secondo un articolo di The Information, la piattaforma ha proposto bonus in denaro che vanno da 10mila a 50mila dollari al mese, o anche di più, per incoraggiare i creator a realizzare video brevi su Instagram.

Inoltre, Instagram ha introdotto il programma “Reels Play Bonus” per premiare i creator che scelgono di utilizzare Reels invece di piattaforme concorrenti come TikTok. Tuttavia, recenti rapporti indicano che Instagram ha ridotto le ricompense per i creator di Reels, il che potrebbe influenzare la loro motivazione a creare contenuti sulla piattaforma.

Per supportare ulteriormente i creator, Instagram ha implementato funzionalità come gli abbonamenti a pagamento, permettendo ai creator di offrire contenuti esclusivi ai loro follower più fedeli in cambio di un compenso mensile. Questa strategia mira a fornire ai creator entrate più stabili e a rafforzare la loro connessione con la community.

