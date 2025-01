Microsoft in trattativa per acquisire TikTok

Microsoft è in trattative per l’acquisizione di TikTok. La notizia è stata confermata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha rivelato come Microsoft faccia parte di un consorzio di aziende interessate all’acquisto della piattaforma.

L’obiettivo è scongiurare il divieto di TikTok negli Stati Uniti, imposto da una legge del Congresso che obbliga la società cinese ByteDance a cedere parte delle sue quote a società americane.

“Direi di sì”, ha affermato Trump rispondendo a un giornalista che gli chiedeva se Microsoft fosse in trattativa per l’acquisizione. “C’è molto interesse per TikTok. Mi piacciono le guerre di offerte perché ti permettono di ottenere il miglior affare possibile”, ha aggiunto il presidente, senza però rivelare i nomi delle altre aziende coinvolte, definendole semplicemente “aziende di alto livello”.

Trump ha dichiarato di essere in trattative con diverse parti interessate e di voler prendere una decisione definitiva sul futuro dell’app entro i prossimi 30 giorni.

Non solo Microsoft: La proposta di Perplexity AI

TikTok USA potrebbe anche essere salvata grazie a una proposta di fusione tra Perplexity AI e la filiale americana di ByteDance, la società madre di TikTok. L’accordo prevede la creazione di una nuova holding americana, che consentirebbe al Governo degli Stati Uniti di detenere fino al 50% delle azioni, senza diritto di voto, una volta che la nuova entità effettuerà un’IPO da almeno 300 miliardi di dollari. La proposta permetterebbe inoltre alla maggior parte degli investitori di ByteDance di mantenere le proprie quote, garantendo così la loro partecipazione al business statunitense di TikTok, ma senza l’algoritmo proprietario della piattaforma.

Questa soluzione è vista come un compromesso vantaggioso per entrambe le parti: da un lato, mantiene attiva TikTok negli USA, dove conta 170 milioni di utenti, e dall’altro permette a Perplexity AI di accedere al vasto flusso di contenuti video generati dalla piattaforma. L’accordo sarebbe inoltre in linea con le richieste del governo americano, che da tempo cerca un cambio di proprietà per TikTok per motivi di sicurezza nazionale.

Secondo le stime dell’analista Dan Ives di Wedbush Securities, senza l’algoritmo proprietario di ByteDance, TikTok USA potrebbe valere tra i 30 e i 40 miliardi di dollari. Tuttavia, la cifra esatta del possibile accordo dipenderà dalla percentuale di investitori di ByteDance che decideranno di restare nella nuova entità o ritirarsi.

Perplexity AI si unisce così alla lista di potenziali acquirenti o partner, che include anche nomi come Oracle, Microsoft ed Elon Musk tramite la sua xAI.

