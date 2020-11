Nuova tregua per TikTok dopo lo stop al ban dello scorso mese da parte del giudice distrettuale degli Stati Uniti Carl Nichols a Washington.

TikTok: nessun ban

Venerdì, il giudice federale della Pennsylvania, Wendy Beetlestone, ha infatti impedito al governo di proseguire nelle sue operazioni di limitazione che avrebbero portato a terminare effettivamente le operazioni dell’app il prossimo 12 novembre.

Il giudice ha stabilito che l’ordine esecutivo del presidente Trump viola i diritti del Primo Emendamento. Questo significa che l’app potrà continuare ad essere scaricata su App Store e Google Play store anche dopo il 12 novembre, data ultima prevista dal governo Trump per ratificare un’eventuale acquisizione da parte di un’azienda americana.

Nella sentenza, il giudice Beetlestone afferma che le descrizioni del governo sulla minaccia alla sicurezza nazionale rappresentata dall’app TikTok sono formulate in modo ipotetico, “quindi il governo non è riuscito a dimostrare che tale potenziale rischio supera l’interesse pubblico dell’app in oggetto“.

La causa era stata intentata da tre tiktoker: Douglas Marland, Cosette Rinab e Alec Chambers. i quali sostenevano che un divieto di TikTok avrebbe avuto un impatto sulla loro capacità di guadagnare denaro.

Il dipartimento del Commercio Usa: “Andremo avanti con il ban’

Domenica il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato che “difenderà vigorosamente” l’ordine esecutivo che cerca di bloccare l’app di condivisione di brevi video di proprietà della cinese Bytedance dopo lo stop della giudice Beetlestone.

L’amministrazione del presidente Donald Trump sostiene che TikTok pone problemi di sicurezza nazionale poiché i dati personali raccolti su 100 milioni di americani che utilizzano l’app potrebbero essere ottenuti dal governo cinese. TikTok ha sempre negato ogni accusa.

L’acquisizione da parte di Oracle e Walmart

Al momento sono in corso colloqui per finalizzare un accordo preliminare con Walmart e Oracle per prendere le partecipazioni in una nuova società che sovrintenderà alle operazioni statunitensi.

L’accordo vedrà la costituzione di una nuova società chiamata TikTok Global, con sede in Texas, con quattro amministratori statunitensi su cinque, più un probabile esperto di sicurezza nel consiglio.

Insieme, Oracle e Walmart terrebbero il 20% della nuova società, a un prezzo ancora non divulgato Inoltre l’accordo Tik Tok-Oracle Walmart garantirà la sicurezza dei dati dei 100 milioni di americani che utilizzano l’app. Oracle acquisirà una partecipazione del 12,5% in TikTok Global e archivierà i dati dei dati statunitensi nella propria infrastruttura cloud.