La Commissione europea minaccia di sospendere da giovedì alcune funzioni dell'app TikTok Lite, lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma utilizzando un sistema a premi.

Come funziona la nuova app TikTok Lite

La nuova versione “lite” di TikTok, più basilare e leggera (qualcosa di simile a quello già successo con Facebook, YouTube o Spotify), funziona tramite un sistema di premi e bonus cercherà nel tempo di attirare nuove iscritti. Dal punto di vista operativo, tramite l’applicazione si è premiati ogni volta che si invita un amico a passare su TikTok Lite, ad esempio, o semplicemente per guardare lo streaming video. Il sistema di remunerazione premierà sia gli utenti, sia i creator di contenuti.

L’iniziativa è stata presa da TikTok per aumentare la crescita degli utenti video, soprattutto tra gli over 18, e per stimolare alcuni mercati ‘dormienti’. Una mossa diretta a rinvigorire la crescita di utenti in Europa e di attenzione alla piattaforma di video sharing nel vecchio continente.

Sebbene TikTok abbia comunicato una quota di 150 milioni di utenti europei nel 2023, di cui oltre 17 milioni in Italia, la situazione in tutta l’Unione europea non è propriamente ottimale.

Bruxelles è preoccupata per i ‘rischi di gravi danni alla salute mentale degli utenti’, compresi i minori, derivanti dal programma a premi che può indurre ‘dipendenza’.

Per l’Ue l’app va contro il Digital Services Act (Dsa)

La Commissione europea ha infatti aperto un procedimento formale (il secondo in corso, attualmente) contro TikTok ai sensi del Digital Services Act (Dsa). L’obiettivo è valutare se l’azienda possa aver violato il Dsa lanciando TikTok Lite in Francia e Spagna.

“Potrai prendere parte a varie attività entusiasmanti che ti consentiranno di accumulare punti, che potranno poi essere scambiati con premi”, si legge nell’app. Le attività richieste sono azioni tipo mettere like ai video, seguire determinati account, invitare amici e molto altro: tutto questo a patto che venga fatto quotidianamente. In questo modo si possono guadagnare fino a 3.600 monete equivalenti a 0,36€ per ogni ora di utilizzo.

Ma ai sensi del DSA, le piattaforme online di grandi dimensioni sono obbligate a presentare una relazione di valutazione del rischio, comprese le misure per mitigare eventuali rischi sistemici, prima di lanciare qualsiasi nuova funzionalità. “Sospettiamo che la versione TikTok Lite sia tossica e crei dipendenza, in particolare per i bambini”, fa sapere in un comunicato l’Unione Europea.

Vestager e Breton: “TikTok lite dannoso come le sigarette”

“La Commissione teme che TikTok non abbia presentato una valutazione dei rischi della nuova TikTok Lite, in particolare per quanto riguarda un “programma di ricompensa” in base al quale gli utenti, ad esempio, possono guadagnare punti per ricevere contenuti o invitare amici a TikTok. Ai sensi della legge sui servizi digitali, le piattaforme online hanno la responsabilità di valutare e affrontare eventuali rischi potenziali per i loro utenti”, ha commentato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale. “Pertanto, ha aggiunto, la Commissione ha aperto un caso di conformità che esorta TikTok a presentare una valutazione e a fornire maggiori informazioni su come protegge gli utenti dai potenziali rischi sulla sua piattaforma”.

“I flussi infiniti di video brevi e rapidi potrebbero essere visti come divertenti, ma anche esporre i nostri figli a rischi di dipendenza, ansia, depressione, disturbi alimentari, periodi di scarsa attenzione… Con il nostro primo caso di non conformità DSA contro TikTok ancora in corso, l’azienda ha lanciato TikTok Lite, che premia finanziariamente il tempo di schermo supplementare. Si sospetta che TikTok “Lite” possa essere tossico e fonte di dipendenza quanto le sigarette leggere”, ha commento Thierry Breton, commissario per il Mercato interno. “A meno che TikTok non fornisca prove convincenti della sua sicurezza, cosa che finora non ha fatto, siamo pronti ad attivare misure provvisorie DSA, compresa la sospensione della caratteristica TikTok Lite, che si sospetta possa generare dipendenza. Faremo tutto il possibile per proteggere i nostri figli”, ha concluso.

TikTok, problemi non solo in Europa

La scorsa settimana, la Commissione europea aveva già chiesto all’azienda cinese di fornire entro il 18 aprile un rapporto sulla valutazione del rischio per TikTok Lite e sulle misure messe in atto per mitigarne l’impatto. TikTok non ha tuttavia fornito alcun documento e ha ora tempo fino al 23 aprile per presentare le informazioni richieste e fino al 3 maggio per fornire dettagli aggiuntivi. Senza alcuna risposta entro i termini indicati, la piattaforma rischia di incappare in pesanti sanzioni, fino al 5% del fatturato annuo globale.

Ma non solo in Europa. Negli Stati Uniti la Camera Usa ha approvato un provvedimento sulla sicurezza nazionale che prevede il potenziale bando di TikTok, nell’ambito di un più ampio pacchetto sugli aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan.