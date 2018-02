Illustrati al Cisco Live! 2018 di Barcellona i nuovi case use del DNA Center per l’automazione, la collaboration e l’industria 4.0.

Le imprese medio grandi di tutto il mondo hanno investito in servizi e soluzioni Internet of Things (IoT) più di 120 miliardi di dollari nel 2016. Nel 2021 tale livello di spesa salirà a 253 miliardi di dollari, grazie ad un tasso di crescita annuo (Carg) calcolato da Zinnov Research & Analysis al 16%.

C’è anche l’industrial IoT, cioè le applicazioni dell’internet delle cose a livello industriale, che potrebbe arrivare secondo Accenture/IndustryARC a quasi 124 miliardi di dollari nel 2021.

Il mercato mondiale delle IoT networking apps potrebbe invece arrivare a valere 1.000 miliardi di dollari nel 2022 secondo un dato prodotto da ReportLinker.

Questi sono solo alcuni dati piuttosto indicativi sulla dimensione del mercato delle soluzioni per la networking connectivity e l’automazione in azienda. Si pensi solamente che la digital transformation (DX) in corso potrebbe dare vita ad opportunità di mercato per circa 2.100 miliardi di dollari nel 2019.

Ma si tratta di una digitalizzazione che richiede reti evolute, intuitive, innovative e in grado di creare customer experience di qualità. Una digitalizzazione, inoltre, che porterà con sé riduzione dei costi, della complessità, dei tempi di produzione e dell’impatto ambientale.

Il networking è il settore chiave su cui molte aziende si stanno concentrando per accelerare la trasformazione digitale e migliorarne i risultati, a partire dall’efficienza operativa e l’adozione di applicazioni digitali, tra cui SDN (software defined networking), NFV (network function virtualization), programmazione basata sui modelli, gestione cloud, analisi dei dati e altro ancora.

La Digital Network Architecture (DNA) di Cisco offre la possibilità di integrare le principali innovazioni dei software per l’area networking – virtualizzazione, automazione, analisi dei dati, gestione dei servizi cloud e programmabilità aperta e flessibile – all’interno di un’architettura in grado di fornire tutto ciò in maniera chiara e semplice.

Alcune delle più innovative ed aggiornate applicazioni del DNA Center, soprattutto use case per le aree collaboration e industry 4.0, le ha presentate nei giorni scorsi Italtel al Cisco Live! 2018 di Barcellona.

“Negli ultimi anni, Italtel si è fortemente impegnata a combinare le sue competenze in tutte le aree della system integration e dello sviluppo software per creare nuovi casi d’uso che dimostrino il nostro valore e ci differenzino dal resto del mercato”, ha affermato Camillo Ascione, VP Cisco Strategic Alliance Manager e CTO di Italtel.

“Grazie alle nostre capacità software, siamo in grado di sviluppare applicazioni che soddisfano le esigenze dei nostri clienti e si rivolgono alle loro necessità specifiche – ha precisato Ascione – oltre a ciò, le nostre aree commerciali stanno modificando il loro approccio per mettersi in linea col nuovo modello lanciato da Cisco nel settore delle soluzioni software”.

Modifiche che hanno permesso a Italtel di fornire soluzioni che migliorano l’efficienza operativa e che offrono ai suoi clienti servizi a valore aggiunto: “Grazie alla programmabilità e alla comprensione della Intuitive Network che Italtel possiede, siamo in grado di cambiare il nostro rapporto con i clienti, così da adottare un approccio di consulenza”, ha infine affermato il manager.

“Se riusciamo a sviluppare nuovi casi d’uso dedicati al settore d’attività specifico dei nostri clienti, potremo dargli nuovi servizi professionali, più redditizi per noi e più convenienti per loro”.

Italtel è infatti in grado di fornire una completa system integration delle tecnologie Cisco e possiede capacità di sviluppo agili per prodotti di telecomunicazioni e nuove piattaforme a supporto dell’automazione e della qualità del servizio.

A tal proposito, l’azienda ha presentato a Barcellona interessanti casi d’uso abilitati da Cisco DNA Assurance, Cisco Kinetic e Cisco Spark, che evidenziano la sua capacità di integrare architetture differenti per la realizzazione di soluzioni end-to-end, quali Netwrapper per la sicurezza e la sorveglianza e Indychatbot.

Italtel sarà presente anche al Mobile World Congress di Barcellona (26 febbraio – 1 marzo), dove questi casi d’uso, e altri ancora, verranno presentati tramite dimostrazioni dal vivo.