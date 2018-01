Dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 si terrà a Barcellona la nuova edizione del Mobile World Congress, una delle più importanti fiere delle tecnologie di comunicazione mobile al mondo. Quest’anno il main theme è “Creating a better future”, a partire ovviamente da infrastrutture, servizi e tecnologie della trasformazione digitale soprattutto in chiave mobile.

La rete mobile connette oggi, con quasi 5 miliardi di utenti unici, oltre due terzi della popolazione mondiale. “Grazie alle tecnologie dell’ecosistema mobile abbiamo migliorato la nostra capacità di connettere il pianeta, di innovare l’economia, di offrire servizi di qualità ai cittadini e di creare nuove opportunità di crescita per le imprese”, ha commentato Michael O’Hara, Chief Marketing Officer GSMA.

L’innovazione tecnologica ed economica mobile based, secondo il responsabile, “favorirà l’impegno e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dalle Nazioni Unite per il 2030, renderà più semplice la riduzione delle disuguaglianze, promuoverà la digital economy e l’economia dei servizi”.

Intelligenza artificiale, droni, internet delle cose, robotica, realtà virtuale/realtà aumentata, le tecnologie che abilitano la digital transformation sono numerose e saranno tutte in esposizione alla Fiera di Barcellona, con esperienze guidate e demo su come tali servizi e prodotti cambieranno la nostra quotidianità a casa, nel tempo libero, al lavoro e anche a scuola.

La manifestazione offre poi dei tour tematici per gli stand delle imprese che affolleranno le aree espositive, tra tecnologie emergenti e della DX, 5G e NFV, connettività e sicurezza IoT, cybersecurity e app economy. Tra le aziende che parteciperanno c’è anche il Gruppo Exprivia-Italtel.

Presso lo stand # 2G10 (padiglione 2) saranno illustrate in anteprima alcune delle principali soluzioni del Gruppo nelle aree: digital infrastructure, dell’NFV e del 5G, enterprise services, industry 4.0, open innovation, customers experience e analytics.

Un’occasione per approfondire gli argomenti chiave della trasformazione digitale in corso, per comprendere in che modo si stanno modificando i modelli di business delle imprese e magari anche per farsi un’idea del mondo che aspetta tutti noi entro pochissimi anni.