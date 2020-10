Ritorno al passato. TIM entra in Italtel?

Tim starebbe valutando di sostenere Psc per il rilancio della società in crisi, circola l'ipotesi di ingresso nell'azionariato con quote minoritarie.

Tim starebbe valutando un ruolo attivo nel rilancio della società Italtel, oggi in concordato dopo tre anni di crisi. Il gruppo, secondo quanto risulta a Radiocor, starebbe studiando la possibilità di supportare la società Psc della famiglia Pesce qualora quest’ultima dovesse aggiudicarsi Italtel al termine della procedura in corso.

Nelle settimane scorse, il consiglio di amministrazione del gruppo guidato da Stefano Pileri ha accettato l’offerta di Psc per il rilancio. La società della famiglia Pesce, quindi, dovrà portare il nuovo piano industriale in tribunale il 7 novembre per l’omologa.

Tim, che è già uno dei partner più importanti di Italtel, nel caso in cui il piano di Psc fosse approvato, studierebbe dunque l’ipotesi di subentrare nell’azionariato della società con quote minoritarie. Anche Cisco (che al momento controlla il 19% di Italtel, il resto è in mano a Exprivia) secondo alcuni rumor non confermati, potrebbe avere un ruolo nel nuovo piano di rilancio. Nei giorni scorsi, sempre secondo Radiocor, ci sarebbe invece stato un incontro tra i vertici di Tim e la famiglia Pesce proprio per discutere del dossier.