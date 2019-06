Droni, schermi d’acqua, musica e 5G per festeggiare il San Giovanni 2019

Immagini che corrono su schermi d’acqua, luci e musica ad accompagnarle, e uno spettacolo creato da Intel con 300 droni Intel Shooting Star dotati di led luminosi. Inoltre, grazie alla tecnologia 5G, la possibilità di godere tutto lo spettacolo in diretta anche su smartphone, tv o attraverso altri supporti.

Saranno quest’anno la Gran Madre di Dio e, sullo sfondo, la collina sopra Villa della Regina a fare da quinta scenica allo spettacolo che, la notte del 24 giugno, chiuderà la settimana degli eventi in programma per la tradizionale Festa di San Giovanni.

Lo show è organizzato dalla Città di Torino in collaborazione con aziende leader di settore quali Intel, Iren, TIM, Cisco, Gae Engineering, Camera di Commercio, Leonardo, Thales Alenia, Smat, Italian Tech Week, Iset, Aizoon, Ericsson, Axians, Novanext e Exprivia|Italtel.

Torino, per festeggiare il proprio Santo Patrono, continua a puntare su tradizione unita all’innovazione. E’ una scelta non solo artistica, ma strategica: posizionare Torino come la città dell’innovazione di frontiera per le imprese e le realtà che vogliono testare, sviluppare e diffondere idee e progetti. Un centro urbano che genera il cambiamento insieme all’ecosistema delle imprese locali, che oggi più che mai, è concentrato sull’adozione e lo sviluppo di innovazioni tecnologiche, sostenibili economicamente e a impatto sociale.

Per l’occasione infatti grazie alla rete 5G di TIM sarà possibile assistere ad una delle spettacolari applicazioni rese disponibili da questa tecnologia: un’auto connessa e guidata da remoto.

“Quello con luci, musica, acqua e droni che andrà in scena davanti a migliaia di persone la sera di San Giovanni, sarà certo – ha sottolineato la sindaca Chiara Appendino – un evento ad alta spettacolarità, ma non solo questo. Lo show del 24 giugno infatti, oltre che a far divertire gli spettatori, saprà mostrare anche quanto oggi la nostra città si stia affermando come attrezzato laboratorio di ricerca e sperimentazione in ambiente urbano di soluzioni tecnologiche all’avanguardia e ad impatto sociale”.

“A Torino l’innovazione sta contribuendo allo sviluppo di filiere – come quella legata agli aeromobili a pilotaggio remoto, alla mobilità autonoma, alle telecomunicazioni – in settori strategici per l’economia del territorio, quali l’aerospazio e l’automotive.

La scelta di riproporre questo tipo di spettacolo e la collaborazione con aziende leader nel campo delle tecnologie innovative, rappresentano la conferma dell’Amministrazione comunale di investire e puntare proprio sull’innovazione come fattore chiave per lo sviluppo economico del territorio.

Ogni anno l’evento di San Giovanni punta su una tecnologia innovativa che farà da fil rouge durante tutto l’anno nell’attrarre aziende nel nostro territorio”.

“Quest’ anno puntiamo sulla tecnologia 5G investendo ancora di più sulla filiera di aziende, competenze e servizi che si svilupperanno grazie a questa tecnologia . Lo show sarà un mix di luci, musica, acqua e droni. che faranno da cornice ad una visione della città che muta velocemente in direzioni inimmaginabili per l’uomo”, ha spiegato l’Assessore all’Innovazione Paola Pisano.

“Comunicazione, conoscenza, trasporto e attività umane sono aumentate esponenzialmente e rese accessibili a tutti grazie alla tecnologia : ma in questa visione di abbondanza e democratizzazione dove ognuno di noi può sapere quello che vuole quando vuole e dove vuole come si sta trasformando la specie umana e la città in cui vive?

Come creeremo nuove relazioni tra le persone, come diventeranno i nostri lavori, il modo di divertirsi, di viaggiare e di vivere, saremo una specie multiplanetaria , aumenteremo la nostra capacità celebrale, la nostra memoria, la nostra vita?

E infine Quale il ruolo delle nostre città e dei nostri cittadini?

Saremo in grado di ispirare e guidare la trasformazione che la specie umana avrà nei prossimi 30 anni?”

Realtà, futuro, immaginazione e innovazione in un mix di luci colori musica e tecnologia che porteranno il cittadino nella città del futuro dove tutto è possibile.

Al termine di questa seconda parte effetti di luce e acqua contamineranno Piazza Vittorio, la cittadinanza potrà festeggiare il Santo Patrono a ritmo di musica

La città continua una nuova tradizione ospitando l’innovazione per festeggiare la tradizione del Santo Patrono di Torino. Una scelta non solo artistica ma strategica: posizionare Torino come la città dell’innovazione di frontiera per le imprese e le realtà che vogliono testare, sviluppare e scalare la loro innovazione. Una città che genera il cambiamento insieme ad ecosistema locale, che oggi più che mai, è concentrato sull’adozione e sviluppo di innovazioni tecnologiche economiche, sociali per il nostro futuro.

“Anche quest’anno il Gruppo Iren – ha dichiarato il presidente Renato Boero – ha voluto essere fra i sostenitori di uno degli appuntamenti più importanti per la storia e le tradizioni della Città di Torino. Siamo orgogliosi di essere fra i partner di un evento tecnologicamente innovativo ed ecologicamente sostenibile, un suggestivo spettacolo luminoso, frutto di alte competenze tecniche e di eccellente creatività artistica”.

“Anche quest’anno TIM è orgogliosamente al fianco della Città di Torino nell’organizzazione di questo importante evento – ha affermto Luciano Albanese Responsabile Sales Nord Ovest di TIM – mettiamo in campo alcuni dei servizi abilitati dalla nuova tecnologia 5G che stiamo implementando in molte aree urbane: dalla mobilità a guida autonoma alla fruizione dello spettacolo in diretta anche su smartphone, tv o altro dispositivo mobile, con riprese anche aeree. Sosteniamo la città non solo in questa occasione, che coniuga armonicamente tecnologia, spettacolo e musica, ma anche in molti dei progetti di innovazione che sono in corso, per fare di Torino un vero e proprio laboratorio del futuro”.

“Cisco ha annunciato la propria partnership con il Comune di Torino lo scorso 13 Febbraio ed ha aderito all’iniziativa “Torino City Lab” con l’intento di realizzare in collaborazione con il Comune e con gli altri Partner un’infrastruttura performante, innovativa e sicura in grado di veicolare le varie sperimentazioni attive, oggi e nel prossimo futuro, sulla città. In questo contesto si inserisce anche la sperimentazione 5G e tutti i servizi ad essa connessi come quelli relativi all’utilizzo dei droni. Come sempre Cisco porta anche su questo progetto non solo le proprie tecnologie e competenze ma anche quelle dei propri partner come Axians, NovaNext ed Exprivia|Italtel e le iniziative di education orientate a sviluppare gli skill necessari per governare le nuove innovazioni e le nuove tecnologie”, ha detto Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia.

Lo spettacolo, creato per la popolazione torinese, rappresenta l’armonia tra la tecnologia e la musica. Un dialogo tra entità diverse che mostra come l’innovazione può essere si, di supporto all’essere umano, ma anche un canale di intrattenimento più attenta all’ambiente e agli animali.