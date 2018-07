Italtel Exprivia, presentazione linee guida piano industriale 2018-2023 a Milano il 12 luglio

Il Gruppo Exprivia – Italtel ha annunciato la presentazione delle linee guida del piano industriale per il periodo 2018-2023 il prossimo 12 luglio a Milano, presso Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana.

All’evento prenderanno parte, tra gli altri, il Presidente e CEO di Exprivia, Domenico Favuzzi, e l’amministratore delegato di Italtel, Stefano Pileri.

Exprivia – Italtel è uno dei più importanti soggetti industriali nel mondo delle tecnologie digitali in Italia e si basa sulle forti esigenze di innovazione di tutti i principali settori economici grazie all’applicazione dell’informatica e delle telecomunicazioni.

Come hanno spiegato qualche mese fa, alla Star Conference di Borsa Italiana, i due ad, l’obiettivo del nuovo soggetto è superare i 600 milioni di fatturato annuo e raggiungere la soglia dei 3.000 dipendenti.

In quell’occasione, Pileri ha messo in evidenza che il gruppo si focalizzerà sempre più sugli ambiti software e delle soluzioni ICT. Un settore in piena espansione, secondo i dati Anitec Assinform per il 2017, con un +2,3% sul 2016, che continuerà a crescere fino al 2019 (CAGR 2016-2019 a + 6,2%).

A spingere di più le software technologies e il mercato ICT sono gli abilitatori della trasformazione digitale, dalla cybersecurity ai servizi cloud, dall’Internet of Things al mobile business, fino al ripensamento in logica mobile delle applicazioni e dei servizi aziendali.

Favuzzi ha invece illustrato i dettagli dell’integrazione tra Exprivia ed Italtel, perfezionata nello scorso mese di dicembre 2017, con la quale Exprivia ha assunto il controllo di Italtel mediante l’acquisto di una partecipazione dell’81% nel capitale della storica società leader nel mercato delle telecomunicazioni.

L’acquisizione in questione conclude l’iter di ricapitalizzazione di Italtel per 113,8 milioni di euro, strutturata attraverso la conversione in strumenti finanziari partecipativi di crediti bancari e in un aumento di capitale sottoscritto da Exprivia e Cisco System International BV.