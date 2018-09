It-sa 2018, dal 9 all’11 ottobre a Norimberga la fiera di it-security più grande d’Europa

Dal 9 all’11 ottobre 2018 il mondo dell’IT-security si incontrerà al polo fieristico di Norimberga, dove sarà possibile partecipare gratuitamente all’evento più grande d’Europa del settore.

In seguito al grande processo di trasformazione digitale, la sicurezza informatica e la cybersecurity stanno assumendo un’importanza sempre più rilevante, sia in ambito sociale, economico e politico. Siamo di fronte a una sfida che chiunque si trovi in posizioni di vertice, sia che si tratti di uno Stato o di un’azienda deve affrontare con consapevolezza e determinazione.

Nell’ultima edizione dell’evento it-sa quasi 13.000 visitatori da tutto il mondo hanno incontrato più di 600 aziende internazionali. Per questa nuova edizione l’obiettivo è migliorare ancora.

Anche quest’anno sarà ricco il ciclo di conferenze Congress@it-sa, dove esperti del settore approfondiranno i temi più attuali, il focus si concentrerà maggiormente su scenari di applicazioni concrete, come ad esempio l’Industria 4.0, le infrastrutture critiche, l’amministrazione pubblica fino al sistema sanitario. I visitatori troveranno per il 2018 proposte e format specifici di settore nel programma collaterale che si terrà a margine dell’evento.

Chi sarà presente in fiera avrà quindi modo di partecipare a forum in cui gli espositori parleranno degli aspetti gestionali, della pianificazione e realizzazione di un sistema informatico sicuro. E’ possibile scaricare l’App ufficiale di it-sa per organizzare al meglio la visita e gli appuntamenti rimanendo aggiornati su tutte le novità della fiera.

Per informazioni in lingua italiana e per partecipare alla fiera, rivolgetevi alla filiale italiana della Fiera di Norimberga:

Carolina D’Alessandro

NürnbergMesse Italia S.r.l.

Via Fucini 5 – 20133 Milano

Tel. +39 02 36753263

e-Mail: carolina.dalessandro@nm-italia.it