Inwit tra le aziende più sostenibili al mondo nella classifica ESG di TIME

INWIT, una delle principali digital infrastructure company italiane, è entrata nella prima classifica di TIME delle 500 aziende che, a livello globale, hanno dimostrato prestazioni eccezionali nello sviluppo sostenibile, mantenendo al contempo stabilità finanziaria e crescita di ricavi.

Con uno score complessivo di 82,85 su 100, INWIT si è posizionata all’86° posto della classifica a livello globale e al 3° posto tra le sole 18 aziende italiane inserite nel ranking, unica tra quelle appartenenti al comparto delle telecomunicazioni.

“Ottenere un riconoscimento prestigioso come quello di TIME per la seconda volta in un anno è per noi uno stimolo a continuare nel percorso ESG intrapreso e una conferma della validità del nostro piano di sostenibilità e del modello di business ‘intrinsecamente sostenibile’, basato su infrastrutture digitali e condivise e in grado di coniugare efficienza industriale, economica, sociale e ambientale – ha dichiarato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT -. In questo modello la sostenibilità rappresenta una leva per la creazione di valore nel lungo periodo a vantaggio di tutti gli stakeholder, clienti, territori e comunità in cui operiamo”.

La classifica “World’s Best Companies – Sustainable Growth” è stilata dal prestigioso marchio editoriale globale americano TIME insieme a Statista, specializzata in ranking aziendali, e si basa sul concetto di “World’s Most Sustainable Companies” e “World’s Best Companies.”

Il risultato ottenuto da INWIT rappresenta il riconoscimento del valore del suo modello di business sostenibile, nel quale la sostenibilità è perfettamente integrata nella strategia aziendale attraverso il Piano Sostenibilità, strutturato sulle aree ESG (Environmental, Social e Governance).

Un percorso che ha portato l’azienda ad ottenere importanti risultati, tra i quali la validazione del proprio target Net Zero al 2040 da parte di SBTi e la certificazione dei propri sistemi di Gestione Ambiente, Salute e Sicurezza, Energia e della Parità di Genere, tasselli imprescindibili per la conduzione responsabile del proprio business, che si aggiungono all’impegno nella riduzione del digital divide, con l’esecuzione del Piano Italia 5G del PNRR. Quest’anno ha segnato il raggiungimento di un ulteriore traguardo nel percorso di rendicontazione, con la pubblicazione del primo Bilancio Integrato, un documento unico contenente la Dichiarazione non Finanziaria e la Relazione Finanziaria annuale e del primo Climate Transition Plan.

Dopo la collaborazione per identificare le aziende più sostenibili al mondo, Statista e Time Magazine hanno individuato ora le aziende di eccellenza nel loro impegno per lo sviluppo sostenibile. Le aziende selezionate tra le “World’s Best Companies – Sustainable Growth” sono parte di un campione iniziale di 3.000 società tra le più grandi e influenti del mondo che sono state poi sottoposte a un rigoroso processo di selezione basato su tre dimensioni: crescita dei ricavi, stabilità finanziaria e impatto ambientale.

A ciascuna delle dimensioni è stato applicato un sistema di scoring ed è stato attribuito lo stesso peso. In particolare, dopo aver selezionato le società con crescita dei ricavi oltre la media (nel periodo 2021-2023), ne è stata analizzata la stabilità finanziaria sulla base di metriche consolidate e ne è infine stato valutato l’impatto ambientale, considerando le emissioni dirette e indirette (GHG scope 1-2-3), l’utilizzo di risorse quali acqua e energia e la produzione di rifiuti.

