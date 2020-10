Inwit, si dimettono due consiglieri per accordo con Ardian. Cda il 2 ottobre

Passo indietro di due consiglieri di amministrazione di Inwit per far posto ai rappresentanti del fondo Ardian.

Passo indietro di due consiglieri di amministrazione di Inwit per far posto ai rappresentanti del fondo Ardian. In conformità ai patti parasociali tra Tim e il fondo, lasciano l’incarico il consigliere indipendente Filomena Passeggio, presidente del Comitato per le nomine e la remunerazione e membro del Comitato Parti Correlate, e il consigliere Carlo Nardello (anche membro del Comitato Sostenibilità). Le dimissioni avranno effetto dal 2 ottobre e sono subordinate all’ingresso della società Impulse I nel capitale del veicolo di partecipazione del gruppo Telecom Italia in Inwit. Operazione che dunque, da quanto si evince dal comunicato sara’ conclusa a breve. Sara’ quindi convocato per il 2 ottobre un consiglio di amministrazione di Inwit che provvederà alla cooptazione dei due nuovi consiglieri.

Secondo l’accordo concluso tra Tim e Ardian nei mesi scorsi, il fondo guida un consorzio di investitori istituzionali che entrano a far parte di una holding di nuova costituzione in cui confluisce il 30,2% della partecipazione di co-controllo che Tim detiene in Inwit.

Un ulteriore accordo è stato raggiunto con un veicolo gestito e assistito da Canson Capital Partners (Guernsey) Limited che prevede l’acquisto da parte di Canson di una partecipazione diretta in Inwit fino al 3% del relativo capitale sociale. Conclusa l’operazione il consorzio deterrà una partecipazione del 49% del capitale della Holding.