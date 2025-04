INWIT, rinuncia candidato per nomina Cda

Marina Natale, candidata per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, ha comunicato il passo indietro.

INWIT rende noto che Marina Natale, candidata per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione nella lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori unitamente a Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore dei fondi Priviledge Amber Event Europe e Amber Capital Investment Management ICAV – Amber Event Driven Fund, in vista dell’Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2025, ha comunicato la rinuncia alla propria candidatura a causa di motivazioni personali sopravvenute.

La lista è pertanto composta da:

Francesco Valsecchi, nato a Roma il 09/07/1964 Carlo Bozzoli, nato a Mirandola (MO) il 25/02/1962 Antonella Odero Ambriola, nata a Otranto il 28/08/1961.

