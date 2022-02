– Il Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon, ha esaminato e approvato Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Principali risultati del quarto trimestre 2021

I risultati del quarto trimestre 2021 confermano la continua accelerazione della crescita dei principali KPI industriali, dei ricavi e un miglioramento della marginalità e generazione di cassa.

I ricavi si attestano a 203,9 milioni di euro, con una crescita annua del +7,4%. L’EBITDA ammonta a 185,1 milioni di euro con una crescita del +8% rispetto allo stesso periodo 2020. Il margine EBITDA si attesta al +90,8% sui ricavi. Tale crescita, insieme alla maggiore efficienza nei costi di locazione, ha portato ad un’espansione del margine EBITDAaL, che si attesta a 136,6 milioni di euro, in crescita annua del +12,2% per un rapporto sui ricavi che raggiunge il +67% nel quarto trimestre 2021, in crescita dal +64% del quarto trimestre 2020.

L’utile netto si attesta a 41,8 milioni di euro, in diminuzione del -6,7% rispetto allo stesso periodo 2020, principalmente per gli impatti fiscali delle modifiche alle disposizioni in materia di rivalutazione e riallineamento dell’avviamento contenute nella Legge di Bilancio 2022. Il Recurring Free Cash Flow è pari a 85 milioni di euro, in linea con le attese. L’Indebitamento Finanziario netto si attesta al 31 dicembre 2021 a 4,1 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo di euro riferito alla componente IFRS16. La leva finanziaria registra una riduzione a 5,5X da 5,6X a fine settembre 2021, per effetto della generazione di cassa organica.

Dal punto di vista dei risultati industriali, i dati evidenziano la crescita di circa 1.150 nuove ospitalità sia operatori di telefonia mobile sia Fixed Wireless Access e 170 nuovi siti, che portano ad un aumento della tenancy ratio a 2,01 da 1,98 a fine settembre 2021. Nel corso del trimestre è stato perfezionato il closing dell’operazione che ha portato all’acquisto, da parte di INWIT, di circa 700 impianti radioelettrici, che coprono circa 1.000 km di gallerie stradali e autostradali e circa 40 sistemi DAS da Vodafone Italia per un corrispettivo pari a circa 70 milioni di euro.

****

Principali Risultati al 31 Dicembre 2021

Nell’esercizio 2021 tutti i principali indicatori economici e patrimoniali hanno evidenziato un andamento in crescita rispetto al periodo 2020, sia a parità di perimetro che in termini reported:

i ricavi si attestano a 785,1 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo 2020 (663,4 milioni di euro) del +18,4% in termini reported e del +4,6% a parità di perimetro. Occorre precisare che nei periodi in oggetto sono presenti dei ricavi one-off, pari a 3,3 milioni di euro nel 2021 e 8,1 milioni di euro nel 2020. Al netto di tali partite, il confronto con lo stesso periodo 2020 evidenzia una crescita che si attesta al +19,3%.

si attestano a 785,1 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo 2020 (663,4 milioni di euro) del +18,4% in termini reported e del +4,6% a parità di perimetro. Occorre precisare che nei periodi in oggetto sono presenti dei ricavi one-off, pari a 3,3 milioni di euro nel 2021 e 8,1 milioni di euro nel 2020. Al netto di tali partite, il confronto con lo stesso periodo 2020 evidenzia una crescita che si attesta al +19,3%. l’ EBITDA si attesta a 715 milioni di euro, in aumento del +18,4% rispetto all’esercizio 2020. In crescita del +4,7% a parità di perimetro. Tale percentuale sale al +18,6% se si escludono sia i già citati ricavi one-off, sia per l’esercizio 2021 costi non ricorrenti pari a 2,5 milioni di euro, sia per l’esercizio 2020 le partite economiche derivanti dal progetto inerente all’operazione di fusione con Vodafone Towers pari a 6,7 milioni di euro.

si attesta a 715 milioni di euro, in aumento del +18,4% rispetto all’esercizio 2020. In crescita del +4,7% a parità di perimetro. Tale percentuale sale al +18,6% se si escludono sia i già citati ricavi one-off, sia per l’esercizio 2021 costi non ricorrenti pari a 2,5 milioni di euro, sia per l’esercizio 2020 le partite economiche derivanti dal progetto inerente all’operazione di fusione con Vodafone Towers pari a 6,7 milioni di euro. l’ EBIT è pari a 354,7 milioni di euro con un incremento del +22% (+22,4% invece escludendo i citati ricavi/costi one-off) rispetto allo stesso periodo 2020.

è pari a 354,7 milioni di euro con un incremento del +22% (+22,4% invece escludendo i citati ricavi/costi one-off) rispetto allo stesso periodo 2020. L’EBTIDAaL è pari a 520 milioni di euro con un incremento del +24,2% (+9,2% a parità di perimetro), grazie alle continue azioni di efficientamento dei costi di affitto e all’acquisto di terreni. Margine EBITDAaL in crescita dal 63,1% al 66,2% in termini di percentuale sui ricavi.

è pari a 520 milioni di euro con un incremento del +24,2% (+9,2% a parità di perimetro), grazie alle continue azioni di efficientamento dei costi di affitto e all’acquisto di terreni. Margine EBITDAaL in crescita dal 63,1% al 66,2% in termini di percentuale sui ricavi. L’ utile dell’esercizio si attesta a 191,4 milioni di euro, in crescita del +22,2% rispetto allo stesso periodo 2020 (+22,8% invece escludendo i citati ricavi/costi one-off).

si attesta a 191,4 milioni di euro, in crescita del +22,2% rispetto allo stesso periodo 2020 (+22,8% invece escludendo i citati ricavi/costi one-off). gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a 216,5 milioni di euro, in aumento di 88,2 milioni di euro rispetto all’esercizio 2020 (128,3 milioni di euro), focalizzati sullo sviluppo tecnologico e infrastrutturale della Società, che ha incluso investimenti in nuovi siti, acquisto impianti radioelettrici per tunnel, acquisto terreni, miglioramento tecnologico di siti e investimenti in coperture DAS indoor.

del periodo sono stati pari a 216,5 milioni di euro, in aumento di 88,2 milioni di euro rispetto all’esercizio 2020 (128,3 milioni di euro), focalizzati sullo sviluppo tecnologico e infrastrutturale della Società, che ha incluso investimenti in nuovi siti, acquisto impianti radioelettrici per tunnel, acquisto terreni, miglioramento tecnologico di siti e investimenti in coperture DAS indoor. l’Indebitamento finanziario netto è pari a 4,05 miliardi di euro, inclusivo delle passività finanziarie IFRS16. L’aumento dell’indebitamento finanziario rispetto a dicembre 2020 (pari a 3,7 miliardi di euro), in linea con le attese, è riconducibile all’esborso legato ai piani di efficientamento e allineamento fiscale a cui la società ha aderito, che si tradurranno in minore imposte a partire dall’anno 2022.

netto è pari a 4,05 miliardi di euro, inclusivo delle passività finanziarie IFRS16. L’aumento dell’indebitamento finanziario rispetto a dicembre 2020 (pari a 3,7 miliardi di euro), in linea con le attese, è riconducibile all’esborso legato ai piani di efficientamento e allineamento fiscale a cui la società ha aderito, che si tradurranno in minore imposte a partire dall’anno 2022. Il recurring free cash flow dell’esercizio 2021, è pari a 366,5 milioni di euro, in crescita del +34,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 (+15,6% a parità di perimetro).

Forte di una profonda trasformazione, dopo la fusione per incorporazione con Vodafone Towers nel 2020, INWIT è diventato il più grande operatore di infrastrutture wireless in Italia, con la mission di supportare gli anchor tenants TIM e Vodafone nella realizzazione del nuovo network per lo sviluppo del 5G, garantendo inoltre, a tutto il mercato, l’accesso alle proprie infrastrutture.

I risultati del 2021, anno di integrazione e consolidamento dei nuovi asset della società, hanno registrato un aumento di tutti i principali indicatori economici, con un trend in progressiva accelerazione nel corso dei trimestri. A testimonianza dell’interesse del mercato per gli asset infrastrutturali della società, nel corso dell’anno INWIT ha visto crescere la propria rete di macro siti di circa 400 unità, sviluppato oltre 4.400 nuove ospitalità, portando la tenancy ratio a 2,01 e ampliato la rete di micro coperture per oltre 2.000 remote unit. Questo anche grazie ad investimenti nel periodo pari a circa 217 milioni di euro.

Dal punto di vista economico-finanziario, i ricavi 2021 si sono attestati a 785 milioni di euro, in crescita del +4,6% rispetto all’anno precedente a parità di perimetro, in linea con le attese e con un’accelerazione progressiva nel corso dell’anno fino al +7,4% del quarto trimestre. Alla crescita dei ricavi si è accompagnata un’espansione dei margini, con EBITDAaL pari a 520 milioni di euro, in crescita annua dal 63,1% al 66,2% in termini percentuale sui ricavi, e una forte generazione di cassa, con RFCF pari a 366,5 milioni di euro, in crescita del +15,6% rispetto al 2020 a parità di perimetro.

Tali risultati rappresentano una solida base per il proseguimento del percorso di crescita di INWIT nel corso del 2022, anno in cui ci si aspetta un ulteriore miglioramento di tutti gli indicatori industriali, economici e finanziari.

In particolare, nel 2022 sono attesi ricavi nel range 850-860 milioni di euro, EBITDA nel range 775-785 milioni di euro, EBITDAAL nel range 585-595 milioni di euro e RFCF nel range 485-495 milioni di euro. Circa la remunerazione degli azionisti, la dividend policy della società è confermata e prevede dividendi per azione in crescita del +7,5% l’anno nel periodo 2021-2023, a partire dal dividendo di 30 centesimi di euro per azione riferito ai risultati 2020 e corrisposto nel 2021.

A novembre 2020, INWIT ha presentato l’aggiornamento del piano industriale 2021-2023, le cui aspettative sono confermate, anche alla luce del positivo andamento del mercato di riferimento, che beneficia di trend strutturali a supporto della domanda di infrastrutture mobili, come il crescente uso di dati e la transizione alla tecnologia 5G e le conseguenti necessità di densificazione di rete. A ciò, si aggiunge il positivo ciclo di investimenti digitali in atto, supportato dalle iniziative del programma Next Generation EU, in grado di fornire ulteriori opportunità di crescita alla Società.