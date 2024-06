INWIT pubblica il suo primo sustainability report

Nei Kpi la riduzione di emissioni di co2 e la gender equality in ruoli manageriali.

INWIT, il principale tower operator italiano, ha pubblicato il suo primo framework di finanza sostenibile (Sustainability-linked Financing Framework), che rappresenta il “manifesto” per le operazioni finanziarie legate a obiettivi di sostenibilità.

Il Sustainability-linked Financing Framework aggiunge un nuovo tassello nel percorso di integrazione della sostenibilità nella strategia di finanziamento di INWIT, in un contesto di crescente rilevanza degli aspetti non finanziari anche per i mercati dei capitali.

Nel Framework è stato individuato ed inserito un set di Key Performance Indicators (KPIs) coerente con la strategia di sostenibilità aziendale e incluso nel Piano Industriale approvato nel 2024, con cui INWIT vuole contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (“UN SDGs”). I KPI selezionati riguardano in particolare la riduzione delle emissioni di CO 2 (dirette e indirette, dello scope 1, 2 e 3) e la gender equality in ruoli manageriali.

Il Sustainability-linked Financing Framework, che copre qualsiasi tipo di strumento finanziario il cui costo potrà variare in relazione al livello di conseguimento degli specifici obiettivi di sostenibilità individuati., è stato redatto secondo i Sustainability-Linked Bond Principles 2023 (SLBP) e i Sustainability-Linked Loan Principles 2023 (SLLP) pubblicati dall’International Capital Market Association (ICMA) e dalla Loan Market Association (LMA).

L’agenzia di rating Sustainalytics, organismo indipendente di valutazione, ha rilasciato una Second Party Opinion che attesta che i KPI selezionati all’interno del Sustainabilty-linked Financing Framework sono core and material, allineati agli standard internazionali e ambiziosi nei loro obiettivi.

La strutturazione del Sustainability-linked Financing Framework è stata supportata da BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate Investment Bank e Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA.

Il nuovo Sustainability-linked Financing Framework è consultabile online all’indirizzo https://www.inwit.it/it/investitori/informazioni-sul-debito.

