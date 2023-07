INWIT migliora il suo rating ESG di ISS

INWIT passa da D+ a C+ e ottiene lo status “Prime”, assegnato alle aziende con una performance ESG ben superiore alla media del settore.

INWIT, primo tower operator italiano, ottiene un miglioramento di rating ESG da parte di Institutional Shareholder Services (ISS) da D+ a C+ e ottiene lo status “Prime”, assegnato alle aziende con una performance ESG ben superiore alla media del settore.

ISS ESG è un istituto di rating ESG leader che consente agli investitori e alle aziende di sviluppare e integrare politiche e pratiche di crescita sostenibile, di impegnarsi su questioni di investimento responsabile e di monitorare le pratiche delle società in portafoglio attraverso soluzioni di screening. Inoltre, le soluzioni ESG comprendono ricerche e valutazioni ESG aziendali e nazionali che consentono ai clienti di identificare i rischi e le opportunità sociali e ambientali rilevanti.

“Un ulteriore riconoscimento per la nostra azienda, che testimonia l’apprezzamento da parte del mondo finanziario del nostro percorso ESG e del nostro Piano di Sostenibilità, con un business intrinsecamente sostenibile, fondamentale nel processo di creazione di valore per l’azienda e per le comunità dove operiamo” – ha sottolineato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT.