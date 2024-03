Il TourFOR5G sbarca a Palermo il 15 marzo

L’incontro, dal titolo “Le infrastrutture digitali per lo sviluppo del Mezzogiorno”, si terrà a Palermo venerdì 15 marzo, ore 11:30, al Comando della Polizia Municipale, Sala Petrosino.

Il TourFOR5G, ciclo di incontri di confronto sul valore delle infrastrutture digitali, sul 5G e sulla rilevanza del territorio vedrà l’ottava tappa svolgersi a Palermo.

All’evento parteciperanno:

Roberto Lagalla, Sindaco – Comune di Palermo

On Anthony Emanuele Barbagallo, Capogruppo PD in IX° Commissione Tlc – Camera dei Deputati

Marco Betta, Sovrintendente e Direttore Artistico – Fondazione Teatro Massimo di Palermo

Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità – INWIT

Sen Salvo Pogliese, Capogruppo FdI IX° Commissione Industria – Senato della Repubblica

L’iniziativa sarà moderata da Claudio Velardi, Presidente di FOR.

L’evento è promosso da Fondazione Ottimisti e Razionali (FOR) in collaborazione con INWIT, principale tower operator italiano, potrà essere seguito sul sito www.inwit.it e sulle pagine Facebook e Youtube di FOR (Fondazione Ottimisti&Razionali).