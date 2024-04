L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza di Oscar Cicchetti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge, l’intervento in Assemblea dei soggetti legittimati al voto e il voto in Assemblea si sono svolti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato ai sensi deII’art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato in Computershare S.p.A. e la riunione si è tenuta con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione.

Bilancio di esercizio e distribuzione dividendo

L’assemblea di INWIT ha approvato il bilancio di esercizio 2023 che si è chiuso con un utile netto di 339,3 milioni di euro. Il bilancio di esercizio 2023 fa parte del primo Bilancio Integrato di INWIT, che comprende anche la sesta Dichiarazione non Finanziaria (DNF,redatta su base volontaria ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 254/2016).

L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2023 di euro 0,48 (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio.

Il dividendo complessivo, che verrà distribuito sulla base delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, risulta pari a euro 452.810.632,77.

Il dividendo verrà posto in pagamento dal 22 maggio 2024, con stacco cedola il 20 maggio 2024 (in conformità al calendario di Borsa Italiana) e record date (ossia la data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF) il 21 maggio 2024.

Il Bilancio Integrato 2023 è disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo www.inwit.it sezione “Governance/Assemblea azionisti/Assemblea degli azionisti 23 aprile 2024”.

Relazione sulla Politica di Remunerazione e compensi corrisposti

L’Assemblea di INWIT ha approvato, ai sensi deII’art. 123-ter del TUF, la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, in materia di compensi degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all’esercizio 2024, e si è espressa in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione, in materia di compensi 2023.

La Relazione sulla politica di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 è disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo www.inwit.it sezione “Governance/Assemblea azionisti/Assemblea degli azionisti 23 aprile 2024”.

Nomina del Collegio Sindacale

L’Assemblea di INWIT ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026.

Il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2026, è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Sulla base delle tre liste presentate, i componenti del Collegio Sindacale nominati dall’Assemblea di INWIT sono:

Stefano Sarubbi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, tratto dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali unitamente al socio Priviledge-Amber Event Europe (Amber e Investitori);

Giuliano Foglia e Annalisa Raffaella Donesana, in qualità di Sindaci effettivi, tratti rispettivamente dalla lista presentata da Central Towers Holding Company B.V. (CTHC) e da Daphne 3 S.p.A. (Daphne).

Sono stati nominati Sindaci supplenti Matteo Carfagnini e Annalisa Firmani tratti rispettivamente dalla lista CTHC e Daphne.

La lista CTHC ha ottenuto il 46,18% dei voti del capitale rappresentato in Assemblea, e si è dunque qualificata come lista di maggioranza; la lista Daphne e la lista Amber e Investitori hanno ottenuto rispettivamente il 34,60% e il 18,72% dei voti del capitale rappresentato in Assemblea.

Per rispettare la normativa sull’equilibrio di genere, si è proceduto alla nomina di Annalisa Raffaella Donesana e di Annalisa Firmani con le maggioranze di legge, ponendo in votazione la proposta integrativa presentata dal Socio Daphne 3 S.p.A. (cfr. comunicato stampa in data 8 aprile 2024 disponibile al link https://www.inwit.it/wp-content/uploads/2024/04/INWIT-CS-Proposta-integrativa-per-nomina-Collegio-Sindacale.pdf).

Il genere femminile rappresentato all’interno del Collegio Sindacale risulta in linea con la normativa vigente. Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, nessuno dei Sindaci possiede azioni INWIT.

L’Assemblea di INWIT ha inoltre determinato il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo deliberato nella misura, rispettivamente, di 88.000 euro annui lordi e di 60.000 euro annui lordi.

Le liste di provenienza e i curricula vitae dei Sindaci sono consultabili sul sito internet della società al seguente link https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-azionisti-23-aprile-2024/documentazione/

Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti

L’Assemblea di INWIT, su proposta del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010, ha approvato l’integrazione del corrispettivo inerente all’incarico di revisione legale della società PricewatherhouseCoopers S.p.A. per l’anno 2023 in considerazione delle attività svolte per la revisione del bilancio consolidato 2023 a seguito dell’acquisizione da parte di INWIT, nel corso di detto esercizio, della partecipazione totalitaria nella società 36 Towers S.r.l.

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 – 2032

L’Assemblea di INWIT, sulla base della raccomandazione del Collegio Sindacale formulata ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 nonché del D. Lgs. n. 39/2010, ha deliberato il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2024-2032 alla società KPMG S.p.A., in quanto caratterizzata da un punteggio complessivo più elevato, sia per gli aspetti qualitativi che per quelli economici.

“Il 2023 ci ha visto raggiungere risultati importanti – ha dichiarato Oscar Cicchetti, Presidente di INWIT – per lo sviluppo industriale, che si traducono in numero di siti realizzati, in ospitalità e in coperture indoor. Continua il nostro percorso per un business sempre più sostenibile con un’attenzione particolare allo sviluppo dei territori”.

“Il bilancio 2023 mostra un anno di forte sviluppo di tutti gli indicatori economici e finanziari in linea con la guidance e consente una maggiore remunerazione degli azionisti – ha dichiarato il Direttore Generale di INWIT, Diego Galli -. Continuiamo ad investire in infrastrutture digitali e condivise con un solido modello di business, a supporto degli operatori di telecomunicazione e a sostegno del percorso di crescita del piano industriale 2024-2026”. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rafael Giorgio Perrino dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 154-bis, comma 2 del TUF, che l’informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili