Nell’ambito della propria strategia di sostenibilità, INWIT ha lavorato negli ultimi anni per rafforzare la governance e la gestione degli aspetti non finanziari.

INWIT, primo tower operator italiano, ha ottenuto le certificazioni ISO 14001peril Sistema di Gestione Ambientale eISO 45001per il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

Nell’ambito della propria strategia di sostenibilità, INWIT ha lavorato negli ultimi anni per rafforzare la governance e la gestione degli aspetti non finanziari. Ciò è avvenuto anche attraverso lo sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato (SGI), che aggiungesse al già certificato Sistema di Gestione della Qualità questi due ulteriori tasselli. Tre sistemi in un’unica “procedura” consentono di gestire al meglio i vari processi e snellire l’operatività interna. Particolare attenzione è data alla protezione dei lavoratori dai danni e dai possibili rischi di salute e di sicurezza sul lavoro e al miglioramento dell’attività di gestione del personale nel suo complesso.

“Le nuove certificazioni ottenute si inseriscono nel percorso intrapreso da INWIT per una governance integrata degli aspetti non finanziari e testimoniano il progresso del nostro sistema di gestione di problematiche complesse. Il riconoscimento della nostra attenzione alla salute e alla sicurezza delle nostre persone, con particolare attenzione alle attività dei cantieri e di manutenzione delle nostre infrastrutture, è per INWIT un importante stimolo di miglioramento per lavorare sempre di più in modo semplice, efficace ed intrinsecamente sostenibile”, ha dichiarato Andrea Mondo, Direttore Technology & Operation di INWIT.