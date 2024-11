“La leva della sostenibilità è una cartina di tornasole della coerenza di un’organizzazione tra ciò che si annuncia e ciò che si realizza effettivamente. Ecco perché in INWIT puntiamo sempre ad una comunicazione integrata. La strada è unire media relations, social media, digital communication e comunicazione interna con le attività di advocacy e public affairs, integrando anche le leve relazionali presenti all’interno di un’organizzazione articolata”, queste le parole di Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT, durante il suo intervento all’SDGs Leaders Summit 2024, alla CEOforLIFE Club House di Roma.

L’evento ha riunito rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale e ha offerto un’importante occasione di confronto su come integrare i principi ESG nella strategia aziendale e nella comunicazione.

“La sostenibilità è parte essenziale della nostra strategia industriale e rappresenta un driver di crescita economica e di creazione del valore per tutti i nostri stakeholder, come dimostrato dalla pubblicazione nel 2024 del nostro primo Bilancio integrato e del primo Climate Transition Plan, espressione concreta del nostro impegno per la transizione verso un’economia a zero emissioni. Quest’anno abbiamo organizzato anche il primo INWIT Sustainability Day, dedicato all’ascolto e al confronto con i nostri stakeholder tramite la condivisione di strategie, obiettivi e risultati. Un momento importante per raccontare le ultime iniziative di INWIT sulle aree ESG, tra cui la riduzione del digital divide e la sostenibilità ambientale”, ha aggiunto Suigo.

“La nostra missione è realizzare e gestire infrastrutture digitali condivise che abilitano gli operatori e le tecnologie a connettere persone ed oggetti, sempre e ovunque, a beneficio delle comunità in cui operiamo. Alla base c’è l’adozione di un modello di business intrinsecamente sostenibile, in quanto attiva uno sviluppo più efficiente lungo tutta la catena del valore e coniuga efficienza industriale, economica, sociale e ambientale. Al tempo stesso ci impegniamo nel supportare l’inclusione sociale anche nei territori e nelle comunità, promuovendo l’importanza della transizione digitale per la costruzione di un Paese moderno e vicino ai cittadini e ai singoli territori”, ha concluso Suigo.

