INWIT, il Presidente Tournon ‘Non c’è business senza sostenibilità’

“Siamo il maggiore tower operator italiano, apripista per lo sviluppo della tecnologia 5G, con un ruolo di primo piano nel contribuire alla digitalizzazione del Paese, a supporto degli operatori di telecomunicazione”. Lo ha detto il Presidente di Inwit, Emanuele Tournon, in un’intervista a SustainEconomy.24 di Radiocor/LUISS Business School, raccontando il primo report integrato di Inwit -. “Una società come Inwit vuole essere un abilitatore e acceleratore della disponibilità di infrastrutture tecnologiche in grado di ospitare gli operatori che offrono il servizio di quinta generazione”.

Report integrato

Il report è frutto di un percorso che la società ha iniziato a metà dello scorso anno, quando, con la costituzione della “nuova Inwit”, il Cda ha approvato i Piano di Sostenibilità 2021-2023 parte integrante del piano industriale. Un percorso che nel tempo ha preso forma e ha visto, tra le altre cose, la costituzione del Comitato sostenibilità, un’importante attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità all’interno dell’Azienda e il raggiungimento dei target del Piano tra gli obiettivi del management, al fine di rafforzare il sistema di deleghe e responsabilità in materia di sostenibilità.

Gli obiettivi

“Tra le iniziative a cui tengo particolarmente c’è la recente sottoscrizione del nostro primo sustainability-linked term loan, legato a specifici indici di sostenibilità – ha detto il Presidente Tournon -. In ottica prospettica, invece, uno dei target più sfidanti è il raggiungimento della Carbon Neutrality al 2025, attraverso la definizione di una Climate Strategy, lo sviluppo di fonti rinnovabili, l’implementazione di iniziative di efficienza energetica e l’utilizzo di energia verde.”

Ambiente

Il report si basa su una struttura che è suddivisa in 6 capitali: Capitale Finanziario, Capitale Infrastrutturale, Capitale Intellettuale, Capitale Sociale e Relazionale, Capitale Umano, Capitale Naturale in linea quindi con i criteri dell’Integrated Reporting Framework, che richiede di illustrare il processo con cui un’organizzazione crea valore nel tempo.

“Riteniamo di doverci prendere delle responsabilità nella promozione di un ambiente sostenibile e di impegnarci verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, come definito dall’Agenda 2030 dell’Onu”, ha concluso il Presidente di Inwit.