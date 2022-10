INWIT, il DG Diego Galli acquista 30mila azioni

Diego Galli, Direttore Generale di INWIT, primo tower operator italiano, comunica di aver acquistato sul mercato telematico azionario, 30.000 azioni ordinarie della società.

Le azioni sono state acquistate in data odierna, al prezzo medio ordinario di euro 8.75 per un controvalore complessivo di euro 262.353.17, come già reso noto ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente.

Inwit ha comunicato ieri i risultati del terzo trimestre del 2022, che ha registrato un incremento dei ricavi e degli utili nei primi nove messi dell’anno e la conferma della guidance annuale.