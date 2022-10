INWIT, ancora in crescita ricavi (+8,4%) e utili (+37,3%) nel terzo trimestre

INWIT cresce ancora nel terzo trimestre e conferma la guidance per il 2022. il direttore generale, Diego Galli: 'Risultati in crescita che confermano il ruolo di Inwit a sostegno degli operatori di telecomunicazione e dello sviluppo sostenibile dell'industria in tutte le fasi del ciclo economico'.

INWIT chiude il terzo trimestre del 2022 con ricavi e utili in crescita e conferma la guidance per tutto l’anno, nonostante le incertezze del quadro economico legate alla guerra in Ucraina. L’azienda conferma inoltre la guidance di crescita per il 2022. “Risultati in crescita che confermano il ruolo di Inwit a sostegno degli operatori di telecomunicazione e dello sviluppo sostenibile dell’industria in tutte le fasi del ciclo economico – ha commentato il direttore generale, Diego Galli – Inwit, principale tower company italiana, continua a generare valore di lungo termine attraverso il modello di infrastrutture digitali condivise”.

Principali risultati del terzo trimestre 2022

I risultati del terzo trimestre 2022 confermano la crescita dei principali KPI industriali, dei ricavi e un miglioramento della marginalità:

I ricavi si attestano a 214,8 milioni di euro con una crescita, rispetto all’anno precedente, del +8,4%, (crescita organica del +8,9%) derivante dal progressivo impatto delle nuove ospitalità contrattualizzate nei precedenti trimestri.

L’EBITDA ammonta a 195,2 milioni di euro con una crescita del +7,9% (in crescita del +9,0% a 197,2 milioni di euro, al netto dei costi di trattamento fine mandato) rispetto allo stesso periodo 2021. Il margine EBITDA si attesta al 90,9% sui ricavi, stabile rispetto al periodo precedente.

Tale crescita, insieme all’efficienza nei costi di locazione, ha portato ad un’espansione del margine EBITDAaL, che si attesta a 146,6 milioni di euro, in crescita del +10,8% (in crescita del +12,3% a 148,5 milioni di euro al netto dei costi di trattamento fine mandato) per un rapporto sui ricavi che raggiunge il 68,2% nel terzo trimestre 2022.

L’utile netto si attesta a 75 milioni di euro, in crescita del +37,3% rispetto allo stesso periodo 2021.

Il Recurring Free Cash Flow è pari a 122,8 milioni di euro, in aumento del +26,6% rispetto allo stesso periodo 2021.

L’ Indebitamento Finanziario netto si attesta al 30 settembre 2022 a 4,2 miliardi di euro, di cui circa 1,0 miliardo di euro riferito alla componente IFRS 16. La leva finanziaria è scesa e si attesta a 5,4x (da 5,6x a fine giugno 2022).

si attesta al 30 settembre 2022 a 4,2 miliardi di euro, di cui circa 1,0 miliardo di euro riferito alla componente IFRS 16. La leva finanziaria è scesa e si attesta a 5,4x (da 5,6x a fine giugno 2022). I risultati industriali evidenziano la conferma del trend di crescita dei principali indicatori:

evidenziano la conferma del trend di crescita dei principali indicatori: o le nuove ospitalità contrattualizzate sono oltre 1.000, per il contributo sia dei clienti anchor che degli altri clienti; il totale delle ospitalità offerte a tutti gli operatori del mercato raggiunge circa 49.000 unità con una crescita del +9% rispetto allo stesso periodo 2021;

o prosegue il programma di sviluppo di nuovi siti 110 nuove torri nel trimestre per un totale di oltre 23.000;

o prosegue il piano di coperture microcellulari multi-operatore nei luoghi a maggior concentrazione di utilizzatori e traffico per un totale di 6.900 remote unit, DAS e small cells;

o continua a migliorare l’efficienza, con la prosecuzione del piano di rinegoziazione dei contratti di locazione e del piano di acquisizione dei terreni (700 transazioni nel trimestre).

Principali risultati al 30 settembre 2022

Nei primi nove mesi dell’esercizio 2022 tutti i principali indicatori economici e patrimoniali hanno evidenziato un andamento in crescita.

I ricavi si attestano a 632,5 milioni di euro in aumento del +8,8%, rispetto allo stesso periodo 2021 (a 581,2 milioni di euro) inclusi ricavi one-off (crescita organica del +9,1%).

L’EBITDA ammonta a 575,1 milioni di euro con una crescita del +8,6% (577,0 milioni di euro al netto dei costi di trattamento fine mandato pari a +8,9%) rispetto ai primi nove mesi del 2021.

L’EBITDAaL si attesta a 429,4 milioni di euro, in crescita del +12% rispetto allo stesso periodo 2021.

L’utile netto del periodo si attesta a 217 milioni di euro, in crescita del +45% rispetto allo stesso periodo 2021. Il Recurring Free Cash Flow dei primi nove mesi del 2022 si è attestato a 350,5 milioni di euro, in crescita del +24,5% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Gli investimenti industriali del periodo sono pari a 117,9 milioni di euro, in aumento di 36,5 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi 2021 (+44,8%) e destinati principalmente alla realizzazione di nuovi siti, allo sviluppo di microcoperture indoor con sistemi DAS e all’acquisizione di terreni.

****

Informativa conflitto Russia/Ucraina

Con riferimento agli avvenimenti relativi alla guerra in Ucraina, i principali rischi individuati dalla Società riguardano:

attacchi informatici;

blocco di forniture di prodotti e/o incremento dei prezzi delle materie prime;

incremento dei prezzi dell’energia e dinamica inflattiva.

Per entrambi queste situazioni è stato istruito un processo di valutazione degli impatti nell’ambito dell’Enterprise Risk Management e sono state intensificate le attività di monitoraggio e le misure di mitigazione dei rischi. Inoltre, i piani di consegna sono stati confermati e messi in sicurezza per tutto il 2022. Con riferimento alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, al momento la Società non ha registrato impatti significativi sull’andamento del business, anche in considerazione del fatto che i contratti sia attivi sia passivi prevedono l’adeguamento ai livelli di inflazione attuali e che il costo dell’energia non è sostenuto direttamente dalla società. La società continua a monitorare gli sviluppi della crisi e a porre la massima attenzione con riferimento ai piani di continuità aziendale e al rischio di attacchi informatici, intensificando le attività di monitoraggio e le misure di mitigazione dei rischi che si rendano necessarie, anche al fine di identificare eventuali impatti a oggi non prevedibili. Non si rilevano in ogni caso effetti significativi sul bilancio al 30 settembre 2022 o sull’evoluzione prevedibile del business della società.

Eventi successivi al 30 settembre 2022

In data 4 ottobre 2022, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ha nominato il Consiglio di Amministrazione di INWIT (il “CdA”) che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Ai sensi dello Statuto sociale, sono risultati eletti n. 11 Amministratori: Stefania Bariatti, Laura Cavatorta, Oscar Cicchetti, Antonio Corda, Pietro Angelo Guindani, Sonia Hernandez, Christine Roseau Landrevot, Quentin Le Cloarec, Rosario Mazza, Secondina Giulia Ravera, e Francesco Valsecchi. Di questi, sei amministratori hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Nella riunione del 7 ottobre 2022, il CdA ha formalizzato le nomine del Presidente e del Direttore Generale.

Il CdA ha nominato il Consigliere Oscar Cicchetti quale Presidente del CdA a cui ha attribuito la rappresentanza legale e le relazioni istituzionali nonché la gestione del rapporto per conto del Consiglio con il Responsabile della Funzione Audit.

Il CdA ha inoltre nominato Diego Galli quale Direttore Generale di INWIT, al quale ha conferito i poteri relativi al governo complessivo dell’azienda e alla gestione ordinaria nelle sue diverse esplicazioni, fermo restando i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione per legge o Statuto.

La corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione dell’indipendenza degli Amministratori, sulla base delle informazioni acquisite, è stata accertata dal Collegio Sindacale in data 19 ottobre 2022.

Nella riunione del 20 ottobre 2022, il CdA ha nominato i seguenti comitati endoconsiliari:

Comitato Nomine Remunerazione,

Comitato Parti Correlate,

Comitato Controllo e Rischi

Comitato Sostenibilità

Il CdA ha inoltre nominato Lead Indipendent Director il Consigliere Francesco Valsecchi, ha attribuito a Rafael Giorgio Perrino la carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis TUF, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha confermato il perimetro dei Key manager (i.e. “top management” ai sensi del Codice di Corporate Governance) confermando Diego Galli, Direttore Generale, Gabriele Abbagnara, Responsabile Marketing & Sales e Andrea Mondo, Responsabile Technology & Operations, e ha confermato Salvatore Lo Giudice come Segretario del Consiglio di Amministrazione.

****

Evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2022

Dopo la fusione con Vodafone Towers nel 2020, INWIT è diventato il più grande operatore di infrastrutture wireless in Italia. Il più ampio network di infrastrutture a supporto della connettività mobile, siti macro e sistemi di micro-antenne distribuite, ha permesso una copertura capillare e integrata del territorio e posto le basi perché INWIT ricopra un ruolo da protagonista nella trasformazione digitale in atto. Il 2021, anno di integrazione e consolidamento, ha già evidenziato risultati apprezzabili, con un aumento di tutti i principali indicatori economici, in progressiva accelerazione nel corso dei trimestri.

Tale andamento positivo è proseguito nel corso dei primi nove mesi del 2022 e rappresenta una solida base per il proseguimento del percorso di crescita di INWIT nell’anno in corso, in cui ci si aspetta un ulteriore miglioramento di tutti gli indicatori industriali, economici e finanziari. Ciò, in considerazione dello sviluppo del numero di siti, dell’incremento di ospitalità da parte di tutti i principali operatori mobili, FWA e OTMO presenti sul mercato e dei benefici legati all’inflazione.

In merito all’evoluzione prevedibile della gestione, si conferma quanto comunicato lo scorso 24 febbraio. Nel 2022 sono attesi ricavi nel range 850-860 milioni di euro, EBITDA nel range 775-785 milioni di euro, EBITDAaL nel range 585-595 milioni di euro e RFCF nel range 485-495 milioni di euro. Circa la remunerazione degli azionisti, la dividend policy della società è confermata e prevede dividendi per azione in crescita del +7,5% l’anno nel periodo 2021-2023, a partire dal dividendo di 30 centesimi di euro per azione riferito ai risultati 2020 a cui ha fatto seguito un dividendo per il 2021 di euro 0,3225 per azione.