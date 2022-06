INWIT fa il suo ingresso nell’indice FTSE4Good

INWIT, primo tower operator italiano, entra per la prima volta nella FTSE4Good Index Series, l’indice gestito da FTSE Russell, che classifica le aziende globali in termini di pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG). Gli indici FTSE4Good sono utilizzati da un’ampia gamma di operatori di mercato per creare e valutare fondi di investimento responsabili e altri prodotti.

FTSE4Good ha riconosciuto il grande impegno di INWIT nell’integrazione delle pratiche ESG all’interno della strategia aziendale e l’accelerazione data dall’implementazione del Piano di Sostenibilità. FTSE4Good ha evidenziato le pratiche e la trasparenza di INWIT in diversi ambiti, tra cui Corporate Governance, Health & Safety, Anti-Corruzione e Climate Change. In particolare, la strategia climatica definita da INWIT ha portato all’approvazione dei target di riduzione delle emissioni da parte della Science Based Target Initiative (SBTi).

“Dopo gli upgrade ottenuti lo scorso anno su molti rating ESG, nel 2022 arriva un altro importante riconoscimento, che testimonia il nostro percorso di trasformazione verso un modello di business sempre più sostenibile, fondamentale nel processo di creazione di valore per l’azienda – ha sottolineato l’Ad di INWIT Giovanni Ferigo – Ma se vogliamo costruire un futuro sempre più sostenibile per le nostre comunità, sarà fondamentale investire sempre di più sul digitale, il più grande alleato della sostenibilità che ci consentirà di migliorare la qualità della nostra vita e superare le barriere sociali.”