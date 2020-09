Inwit entra anche nello STOXX 600 dopo il FTSE MIB

Inwit entra nello STOXX Europe 600, l'indice che raccoglie le 600 principali società capitalizzate in 17 Paesi europei, dentro e fuori l’Eurozona.

Dopo essere stato inserito il 22 giugno 2020 nel listino principale di Piazza Affari, FTSE MIB, che raccoglie le azioni delle 40 società italiane a più alta capitalizzazione di mercato, il titolo INWIT ora entra anche in uno dei principali listini europei.

A partire da lunedì 21 settembre, l’azione della principale società italiana delle infrastrutture per le tlc wireless verrà inserita nell’importante indice azionario STOXX® Europe 600. Derivato dall’indice STOXX Europe Total Market Index (TMI) e subset dell’indice STOXX Global 1800, Europe 600 è composto da 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee e progettato da STOXX Limited.

Al suo interno sono presenti aziende capitalizzate in 17 Paesi europei, dentro e fuori l’Eurozona, quali Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Spagna, oltre a Danimarca, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Le aziende che fanno parte dell’index coprono circa il 90% della capitalizzazione del mercato azionario europeo.

Data l’ampia esposizione di mercato, l’indice STOXX Europe 600 è spesso considerato dagli analisti finanziari l’equivalente europeo dell’indice S&P 500, che rappresenta gli Stati Uniti.

L’ingresso di INWIT prima nell’indice Ftse Mib e ora nello STOXX EUROPE 600 è il risultato anche dell’incorporazione con Vodafone Towers, che ha portato alla nascita del principale operatore infrastrutturale per le telecomunicazioni wireless in Italia e al secondo a livello europeo con oltre 22 mila torri distribuite su tutto il territorio nazionale in modo capillare. Nonostante la crisi economico-finanziaria legata alla pandemia del Covid-19, le prospettive di crescita sono estremamente solide e legate fondamentalmente alla realizzazione e gestione delle infrastrutture a sostegno dello sviluppo efficiente e veloce del 5G da parte degli operatori di telecomunicazioni.

Registriamo inoltre alcuni importanti risultati che recentemente hanno riconosciuto la solidità del business di INWIT: è stato completato il processo di quotazione delle azioni emesse a servizio della fusione; le primarie agenzie di ratings hanno attribuito ad INWIT giudizi positivi (BB+ da Standar&Poor’s e BBB- da Fitch, che equivale ad investment grade); siamo entrati per la prima volta nel mercato del debito con l’emissione di bond per 1 miliardo che ha ricevuto un fortissimo interesse con domanda di circa 4.5 volte l’assegnato, con investitori di qualità da tutta Europa.