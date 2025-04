INWIT: avviata prima tranche share buyback per 300 milioni di euro

INWIT annuncia che, a seguito dell’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti del 15 aprile 2025 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2025 (cfr. comunicati stampa del 15 aprile e del 17 aprile 2025) relative all’approvazione di un programma di riacquisto di azioni proprie (share buyback) per un massimo di 400 milioni di euro ed entro il limite del 20% del capitale sociale, avvierà una prima tranche di riacquisti a partire dal 22 aprile 2025, con termine previsto non oltre il 18 dicembre 2025, per un massimo di 300 milioni di euro e un massimo di 139.783.502 azioni.

Il riacquisto di azioni proprie rientra nella strategia complessiva di allocazione del capitale di INWIT prevista dal Piano Industriale 2025-2030, presentato il 4 marzo 2025, e potrà essere finalizzato a diversi scopi consentiti dalla normativa vigente, inclusa la cancellazione delle azioni senza riduzione del capitale sociale o il servizio di piani di incentivazione a lungo termine. Gli acquisti saranno eseguiti su Euronext Milan e su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), per il tramite di Goldman Sachs International e Morgan Stanley & Co. International Plc, in qualità di intermediari terzi che agiranno in modo indipendente e alternato, anche in relazione alla tempistica delle operazioni. Gli esiti degli acquisti saranno comunicati al mercato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Alla data del presente documento, INWIT detiene 116.007 azioni proprie, pari a circa 0,012% del proprio capitale sociale. Le società controllate da INWIT non possiedono azioni della Società.

