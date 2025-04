Il Consiglio di Amministrazione di INWIT, eletto nell’Assemblea degli azionisti dello scorso 15 aprile, si è riunito in data odierna e ha nominato il Consigliere Oscar Cicchetti (nella foto qui sotto) quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, a cui ha attribuito la rappresentanza legale e le relazioni istituzionali nonché la gestione del rapporto per conto del Consiglio con il Responsabile della Funzione Audit. Ha nominato, altresì, il Consigliere Paola Bonomo quale Vice Presidente, attribuendo alla medesima la rappresentanza legale della Società, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato Diego Galli (nella foto di copertina) quale Direttore Generale di INWIT, con poteri relativi al governo complessivo dell’azienda e alla gestione ordinaria nelle sue diverse esplicazioni, fermo restando i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione per legge o Statuto.

Accertamento dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e indipendenza dei nuovi amministratori

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei requisiti di eleggibilità e onorabilità, nonché l’assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità richiesti dalla normativa vigente in capo a ciascuno dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato il possesso in capo ai Consiglieri Antonella Odero Ambriola, Stefania Bariatti, Paola Bonomo, Carlo Bozzoli, Vania Petrella, Giulia Staderini, Barbara Tadolini e Francesco Valsecchi, i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance, nonché di quelli previsti per l’organo di controllo dal Testo Unico della Finanza, e in capo al Consigliere Quentin Le Cloarec i requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza; conseguentemente, la presenza in Consiglio di n. 9 Consiglieri indipendenti su un totale di 13.

Nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione ha infine attribuito a Emilia Trudu la carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis TUF, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e ha confermato Salvatore Lo Giudice Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha rimandato alla prossima riunione la costituzione dei Comitati endoconsiliari.

Autorizzazione del programma di acquisto di azioni proprie

Infine, il Consiglio di Amministrazione, facendo seguito all’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2025 (“Assemblea degli Azionisti”), ha autorizzato il Presidente e il Direttore Generale a dare esecuzione all’acquisto di azioni della Società, anche in più tranche, fino a un massimo di euro 400.000.000 ed entro il limite del 20% del capitale sociale, ai termini e alle condizioni approvati dall’Assemblea degli Azionisti conferendo il potere di determinare l’importo massimo e il numero massimo di azioni riacquistabili per ciascuna tranche, fermo restando che la prima tranche è stata autorizzata fino a un massimo di euro 300.000.000 e per massime n. 139.783.502 azioni e dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2025.

