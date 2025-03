Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT o la Società) (rating BB+ per S&P e BBB- per Fitch) annuncia di aver avviato in data odierna un’offerta di acquisto (la Tender Offer) rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati “€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” in scadenza l’8 luglio 2026 (XS2200215213) e la sua intenzione, compatibilmente con le condizioni di mercato, di emettere nuove obbligazioni a tasso fisso ai sensi del proprio “€4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme” (le Nuove Obbligazioni).

I termini e le condizioni della Tender Offer, incluse le limitazioni all’offerta e alla distribuzione, sono contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 24 marzo 2025. L’importo massimo di riacquisto è pari ad €300.000.000, fermo restando il diritto dalla Società, a sua esclusiva discrezionalità, di accettare l’acquisto di un importo inferiore.

All’offerta di riacquisto potrà inoltre essere applicato un meccanismo di allocazione prioritaria per i portatori delle obbligazioni esistenti oggetto della Tender Offer che manifestassero l’intenzione di sottoscrivere le Nuove Obbligazioni.

Il perfezionamento dell’emissione delle Nuove Obbligazioni cui INWIT intende procedere è condizione per il completamento della Tender Offer.

L’avviso del lancio della Tender Offer sarà consultabile sul sito www.luxse.com.

Il periodo della Tender Offer terminerà il 31 marzo 2025, e successivamente saranno comunicati al mercato gli esiti dell’offerta. INWIT regolerà l’intero importo per cassa.

L’operazione complessiva è in linea con la strategia finanziaria di INWIT volta a gestire proattivamente il profilo complessivo delle scadenze della Società in una maniera efficiente.

Per l’operazione di Tender Offer, le banche che agiscono in qualità di dealer manager sono BNP Paribas e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz