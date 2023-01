INWIT, al via la nuova campagna social ‘INWITsonoIO’

Parte la nuova campagna social di INWIT #INWITsonoIO, con l’obiettivo di sottolineare uno dei pilastri fondamentali della strategia di sostenibilità che riguarda le persone, ricchezza fondamentale del patrimonio di competenze aziendali e risorsa imprescindibile per favorire e accelerare i processi d’innovazione e cambiamento.

È alla loro passione, dedizione e costante lavoro, che si deve la crescita aziendale ed è grazie a loro che INWIT è riuscita, in così poco tempo, a raggiungere così ambiziosi traguardi.

#INWITsonoIO ha l’obiettivo di evidenziare questo modo di essere, mostrando i volti di chi c’è dietro il successo aziendale, cercando sempre un maggiore coinvolgimento da parte dei dipendenti attorno ai valori dell’azienda e poter dare spazio e riconoscimento al loro lavoro.

Un racconto delle attività aziendali viste dalla prospettiva di chi, attraverso il lavoro e l’impegno, vive INWIT quotidianamente. Un modo anche di dire grazie a chi fa parte di questa azienda e giorno dopo giorno fornisce il suo contributo per migliorarla.

#INWITsonoIO vuole inoltre essere un modo per valorizzare le risorse, convinti che iniziative di questo genere possano generare un impatto positivo sia all’interno dell’azienda, sia sulla società dove l’azienda opera, contribuendo in questo modo alla creazione di valore nel medio-lungo periodo per INWIT e per tutti gli stakeholder.

Guarda il video:https://youtu.be/PIzYR8yFkCk