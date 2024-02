Iliad rileva il 19,8% nella svedese Tele2

Iliad investe 1,6 miliardi di euro per rilevare una quota di Tele2 ed espandere le sue attività in Scandinavia.

Xavier Niel patron del gruppo Iliad, che in Francia controlla Free, hanno rilevato il 19,8% di Tele2 per 13 miliardi di corone (1,16 miliardi di euro).

La NJJ Holding, la holding personale di Iliad e Xavier Niel, riunita nel veicolo di investimento Freya, acquisterà questa partecipazione in contanti dal gruppo Kinnevik per 94,2 corone per azione.

Questo prezzo corrisponde ad un premio del 13% rispetto al prezzo di chiusura del titolo di classe B di Tele2 venerdì sera.

“L’operazione sarà finanziata per 500 milioni di euro da Iliad Holding e per i restanti 650 milioni di euro da NJJ Holding e Freya“, si legge in un comunicato stampa di Iliad.

“Questa operazione avrà quindi un impatto limitato sui rapporti finanziari del gruppo con una leva finanziaria invariata a livello di Iliad e un aumento moderato di 0,14x a livello della holding Iliad”, precisa l’operatore di telecomunicazioni.

Transazione in tre fasi

La transazione verrà effettuata in tre fasi, con una chiusura iniziale di 2,9 miliardi di corone, mentre il resto sarà soggetto alle approvazioni normative, ha dichiarato Kinnevik in una nota.

“Freya prevede di finalizzare la tranche 2 durante il secondo trimestre del 2024 mentre la finalizzazione della tranche 3 dovrebbe avvenire entro il terzo trimestre del 2024”, specifica Iliad.

A seguito dell’operazione Iliad deterrà meno del 30% dei diritti di voto di Tele2.

“Questo investimento strategico offre al gruppo Iliad, attraverso Freya, l’opportunità di supportare Tele2 e il suo management team nella sua crescita e di lavorare in stretta collaborazione su innovazione, convergenza e investimenti nelle reti di nuova generazione”, ha commentato Iliad.

Alla Borsa di Stoccolma, le azioni Kinnevik in apertura hanno guadagnato il 10%, le azioni Tele2 l’8,5%.

Xavier Niel, fondatore di Iliad e suo azionista di maggioranza, punta a consolidare le sue posizioni nel settore europeo delle telecomunicazioni.

Nel 2022 ha acquisito una partecipazione del 2,5% nell’operatore britannico Vodafone. Iliad ha anche tentato, senza successo, di rilevare le attività di Vodafone in Italia.