Iliad, ok dell’Antitrust alla vendita di 1.900 torri a PTI

Via libera da parte dell’Antitrust alla vendita di 1.900 torri da parte di Iliad a PTI (Phoenix Towers International) Italia.

iliad Italia , dopo aver venduto nel 2019 (per 2 miliardi di euro) 2.200 torri a Cellnex, ha siglato un accordo per cedere ulteriori 1.900 siti in 5 anni, inclusi alcuni ancora da costruire.

Chi è PTI Italia

L’acquirente PTI Italia è una società di diritto italiano indirettamente controllata da Phoenix Tower US Holdings, holding del gruppo PTI, attivo nel settore delle infrastrutture wireless, attraverso un portafoglio di oltre 25mila siti presenti in più di venti Paesi in Europa e in America.

Nell’ambito della transazione prevista, iliad stipulerà contratti di servizio a lungo termine che includeranno il trasferimento di siti di infrastruttura passiva attraverso un programma pluriennale di build-to-suit che riguarderà fino a 1.900 nuovi siti, situati in aree densamente e mediamente popolate, oltre alla fornitura di servizi di hosting e altri servizi accessori su tali siti.

iliad manterrà la gestione degli apparati

Grazie a questo accordo, iliad si assicurerà l’accesso a lungo termine a tali infrastrutture a condizioni preferenziali. Allo stesso tempo, iliad manterrà la gestione degli apparati attivi delle proprie reti.

Questa transazione consentirà inoltre ad iliad di creare una solida partnership industriale con PTI, una towerco internazionale indipendente e in crescita, già presente in Italia.

