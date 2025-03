Iliad in Italia ha chiuso il 2024 con un fatturato che si attesta a 1,145 miliardi (+8%), record per l'ebitdaal che passa a 308 milioni (+24,5%) e un flusso di cassa operativo che arriva a 37 milioni, in aumento rispetto ai 4 milioni del 2023. Levi (Iliad Italia): 'Per il 2024 missione compiuta su investimenti e trasparenza'.

Levi (Iliad Italia): ‘Per il 2024 missione compiuta su investimenti e trasparenza’

“Per il 2024 volevamo continuare ad investire in infrastrutture sostenibili, innovative e di qualità, e a costruire un rapporto con i nostri utenti basato sulla trasparenza. Oggi, guardando ai risultati, posso dire: missione compiuta”, ha commentato l’AD Benedetto Levi. “Siamo felici di vedere che dopo 7 anni di presenza nel mercato, iliad continua a crescere e a conquistare la fiducia di milioni di italiani. Anni fa abbiamo scelto di investire in un approccio nuovo – semplicità e trasparenza, perfetta corrispondenza fra quanto promesso e quanto realmente offerto -, abbiamo scelto di investire in infrastrutture di qualità – puntando solo sulla tecnologia FTTH nel fisso – e su partner di fiducia. E’ grazie a queste scelte coraggiose che continuiamo a raccogliere i frutti sani dei nostri investimenti.”

Dal suo ingresso nel mercato ad oggi, l’operatore ha raggiunto la quota di 11 milioni e 985 mila clienti nel 2024, con un incremento di 1 milione e 48mila utenti netti rispetto al 2023. Iliad Italia, dice una nota, ha mantenuto per il settimo anno consecutivo la sua posizione di leader per crescita di utenti netti nel mercato mobile – dove conta 11,63 milioni di clienti – con 906.000 nuovi abbonati netti.

La cifra equivale al 14,8% del mercato mobile italiano, escluso M2M. La società ha affermato che il risultato ha confermato Iliad Italia come leader netto aggiunto nel mercato mobile per il settimo anno consecutivo, nonostante l’intensa concorrenza.

Nel segmento FTTH del mercato fisso raggiunge 349mila utenti (+142 mila sul 2023).

Nel frattempo, il Capex è aumentato del 12% a 271 milioni di euro (escluse le frequenze) a causa delle aggiunte di rete in fibra e della continua aggiunta di nuove stazioni base alla rete 5G dell’azienda (988 nuovi siti mobili), esclusi quelli coperti dall’accordo di condivisione RAN con WindTre (Zefiro Net).

Iliad: Reynaud, ‘determinati a crescere in Italia, in qualsiasi scenario’

“In Italia sentiamo parlare molto di consolidamento, di fusioni tra player. Quello che posso dire è che, qualsiasi sia lo scenario, noi siamo determinati a rimanere uno dei principali attori nel settore delle tlc in Italia e vogliamo continuare a crescere”. Lo ha affermato Thomas Reynaud, Ceo di iliad, in conferenza stampa dopo i conti, evidenziando che intanto l’azienda ha raggiunto nella Penisola “risultati straordinari con Benedetto Levi”, ad di iliad Italia. “Siamo stati i numeri uno per sette anni di fila e solo quest’anno abbiamo registrato 1 milione di utenti” in più, ha aggiunto Reynaud.

Il gruppo chiude l’esercizio con risultati altrettanto positivi, spiega una nota, con 50 milioni e 520mila utenze nette, in aumento di 2 milioni e 5 mila rispetto al 2023.

Il fatturato complessivo del gruppo si attesta a 10,24 miliardi (+8,5%), l’EBITDAaL a 3,85 miliardi (+11,8%) e il Free Cash Flow operativo cresce, arrivando a 1 miliardo e 828 milioni di euro, in aumento del 28% rispetto al 2023 e un utile netto di 367 milioni (+15,4%).

