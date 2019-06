Iliad investe 10 milioni di dollari ‘per entrare’ nel progetto Libra di Facebook

Iliad, la compagnia controllata da Xavier Niel, è diventata partner del progetto Libra di Facebook. A dirlo è Les Echos, che ha spiegato come l’operatore tlc francese è l’unico gruppo transalpino ad aver avuto l’opportunità di investire nel progetto.

Secondo quanto riporta il quotidiano francese economico “Iliad avrebbe investito almeno 10 milioni di dollari per partecipare al progetto, il minimo richiesto per essere partner dell’operazione. Questo ‘ticket’ permette di disporre di un posto all’interno della fondazione svizzera creata da Facebook per riunire tutti gli investitori del progetto. Soprattutto questo ticket permette a Niel di disporre di un server della blockchain della futura criptovaluta“.

Questa operazione conferma l’interesse di Xavier Niel per criptovalute e blockchain in generale. A metà maggio, il CEO della telco ha investito 100.000 euro in Sorare, una start-up parigina specializzata nel settore attraverso il suo fondo Kima Ventures.

La Globalcoin di Facebook

Il progetto “Libra” è orientato allo sviluppo di una criptovaluta che permetta agli utenti del social network di poter trasferire denaro e fare acquisti online, senza l’ampia volatilità che normalmente contraddistingue le normali criptovalute.

La criptovaluta di Facebook sarà trasferibile a costi zero tramite i prodotti Facebook tra cui Messenger e WhatsApp. Altre informazioni riportano inoltre che il social network vuole implementare dispositivi fisici come gli ATM in modo che gli utenti possano scambiare risorse tradizionali per la criptovaluta.

Non solo Iliad. Anche Visa, Uber e Mastercard

Iliad non è l’unico grande gruppo ad aver investito nel progetto Libra. Più di venti giganti sono coinvolti (secondo un report del Wall Street Journal pubblicato di recente ci sarebbero Visa, Mastercard, Paypal, Uber, eBay) e Facebook spera di attirare un totale di cento gruppi entro la fine del 2019, prima del lancio ufficiale del progetto.

Dunque, sale l’attesa per la data del 18 giugno, dove è atteso il lancio del progetto con la presentazione ufficiale del White Paper (il documento che spiega la natura e la tecnologia alla base del progetto) relativo alla sua criptovaluta.