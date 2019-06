Facebook, il 18 giugno il lancio ufficiale della criptovaluta?

Facebook è pronto al lancio della sua moneta virtuale e lo farà (forse) il 18 di questo mese dove presenterà ufficialmente il white paper relativo alla sua criptovaluta.

A rivelarlo è stata Laura McCracken, Head of Financial Services & Payment Partnerships for Northern Europe, durante un’intervista al settimanale economico tedesco Wirtschaftswoche. La criptovaluta sarà una “stablecoin” ovvero un token il cui valore sarà legato direttamente a quello di una o più valute fiat, questo per evitare le enormi fluttuazioni che caratterizzano il mercato delle criptovalute.

McCracken ha poi aggiunto che il valore del token sarà correlato ad un insieme di criptovalute, per limitare ancor di più la possibile fluttuazione.

Utilizzo

Il progetto, che secondo le ultime indiscrezioni è denominato “Libra” è orientato allo sviluppo di una criptovaluta che permetta agli utenti del social network di poter trasferire denaro e fare acquisti online, senza l’ampia volatilità che normalmente contraddistingue le normali criptovalute.

La criptovaluta di Facebook sarà trasferibile a costi zero tramite i prodotti Facebook tra cui Messenger e WhatsApp. Altre informazioni riportano inoltre che il social network vuole implementare dispositivi fisici come gli ATM in modo che gli utenti possano scambiare risorse tradizionali per la criptovaluta.

Stime e lancio del progetto

Gli analisti di Barclays stimano che il nuovo progetto Libra, una volta operativo, potrebbe consentire a Facebook di incrementare il proprio fatturato di 3-19 miliardi di dollari entro il 2021.

Il progetto è supervisionato dall’ex presidente PayPal e vicepresidente del Facebook Messenger David Marcus, con l’ex VP of Product di Instagram Kevin Weil e l’ex capo delle operazioni di tesoreria di Facebook, Sunita Parasuraman.

Facebook ha rifiutato di commentare qualsiasi notizia riguardante il progetto. Quindi attualmente il 18 giugno non è una data certa. C’è sempre la possibilità che la data dell’annuncio possa slittare ancora fino ad arrivare al lancio ufficiale nel 2020.