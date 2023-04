Iliad guarda alla cybersecurity e rileva ITrust, la startup di Tolosa che conta fra i suoi clienti la Difesa e diversi gruppi ospedalieri. Un’operazione che permette alla società di Xavier Niel di ampliare il suo catalogo di servizi Tlc nel segmento della sicurezza informatica destinata alle imprese. Per ora la svolta riguarda il mercato francese, dove la proposta per il segmento enterprise è già avviata. Una clientela, quella aziendale, su cui Iliad vuole puntare anche in Italia.

C’è da dire che gli operatori francesi, da Orange a SFR, sono già presenti nel mercato della sicurezza.

Iliad offre già da un paio d’anni servizi specifici per il segmento delle imprese: Internet fisso e mobile, servizi cloud e ora anche security contro gli attacchi cyber e ransomware. Dopo il Covid e l’esplosione dello smart working gli attacchi cyber sono molto più diffusi e per questo la cybersicurezza diventa un elemento importante dell’offerta aziendale, visto che la connettività è sempre più percepita come una commodity.