Iliad: grande successo per il Meet & Greet con Francesco Totti

Grandissima l’affluenza di fan che hanno voluto incontrare Francesco Totti all’interno dell’iliad Store di Roma, in via Cola di Rienzo 238, dove l’operatore ha ospitato l’Ambassador di Lega Serie A per un pomeriggio all’insegna della passione per il calcio.

L’occasione di incontro si inserisce nella più ampia collaborazione tra iliad, in qualità di Innovation&Technology partner, e Lega Serie A. Una sinergia virtuosa che si distingue per l’impegno condiviso di mettere la tecnologia e la trasparenza al servizio dello sport e dei tifosi nei momenti salienti delle partite.

Oltre ad incontrare i fan, Francesco Totti ha raccontato alcuni dei momenti salienti della sua carriera e il suo profondo legame con la città di Roma. Tra le sue dichiarazioni: “Essere chiamato leggenda è qualcosa di speciale, perché vuol dire che qualcosa di significativo hai fatto. Ho costruito il mio percorso con passione e mi sento fortunato per aver realizzato quel sogno che avevo fin da bambino. In campo ho dato tutto me stesso e sapere che la gente mi veda così mi rende davvero felice. C’è stato un amore vero e reciproco con i tifosi, e questo per me conta tantissimo”.

Lo sport e i suoi valori sono stati al centro anche della registrazione della puntata del podcast “In tutta trasparenza” di Cronache di spogliatoio che Francesco Totti ha registrato nello Store, raccontando al noto bordocampista Fernando Siani le principali tappe di una carriera straordinaria, caratterizzata da trasparenza e lealtà.

La puntata sarà disponibile il 27 marzo sul canale YouTube di @Cronachedispogliatoio con alcune pillole riprese anche sui canali social di @iliaditalia.

