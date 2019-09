L'operatore francese ha affermato che la distribuzione del 5G inizierà nel 2020 e sarà resa disponibile per i suoi circa 17 milioni di abbonati mobili in Italia e Francia entro la fine del prossimo anno.

Iliad ha annunciato un accordo strategico con Nokia per implementare le sue reti 5G in Francia e in Italia. In una dichiarazione rilasciata oggi, l’operatore ha affermato che la distribuzione del 5G inizierà nel 2020 e sarà resa disponibile per i suoi circa 17 milioni di abbonati mobili nei due Paesi entro la fine dell’anno.

L’operatore ha sottolineato che, decidendo di collaborare con Nokia per il 5G, ha “fatto una scelta chiara per la tecnologia europea e l’indipendenza strategica“. Entrambe le aziende collaborano alla diffusione di reti mobili 3G e 4G dal 2010.

In Italia la società attualmente utilizza la rete Wind Tre per la copertura 3G e 4G, ma ha raggiunto accordi per affittare 4G e la futura capacità 5G su oltre 11.000 torri di Inwit proprietà dell’unità torre di Telecom Italiae 7.766 torri di proprietà dell’operatore spagnolo Cellnex.

L’operatore francese inoltre sta espandendo la propria rete di infrastrutture al fine di diventare un operatore indipendente a medio termine e punta a raggiungere 3.500 siti installati entro la fine del 2019.