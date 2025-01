iliad, Ersilia Manzo nuova Chief Technology Officer (CTO)

iliad annuncia l’ingresso di Ersilia Manzo come prima Chief Technology Officer (CTO).

L’introduzione del nuovo ruolo di CTO segna un passo significativo per iliad, volto a consolidare ulteriormente la propria presenza nel mercato italiano e ad avviare una nuova fase di sviluppo tecnologico. Questa visione ha portato iliad a creare un unico polo tecnologico e infrastrutturale sotto la guida di un Chief Technology Officer, con l’obiettivo di integrare e valorizzare le diverse competenze già presenti in azienda.

La nuova CTO, che ha ricoperto ruoli di leadership in TIM, VEON, Ericsson e recentemente in Google come Global Director for Edge and 5G solutions, sarà responsabile di guidare l’evoluzione tecnologica dell’azienda.

Da tempo, iliad si distingue per ottimi risultati conseguiti sulla disponibilità di rete e sulla soddisfazione dei propri utenti. Con l’obiettivo di proseguire in questo percorso di crescita, tra le priorità di Ersilia Manzo figurano il continuo sviluppo della qualità del servizio voce e dati, l’evoluzione dell’architettura di rete verso un modello cloud-native e l’implementazione di piattaforme di edge computing, al fine di abilitare servizi innovativi a bassa latenza. Inoltre, grande attenzione è dedicata anche all’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale e di processi di automazione, mirati a ottimizzare le performance della rete e a offrire esperienze all’utente sempre più personalizzate.

La sua nomina rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione continua di iliad, con l’obiettivo di consolidare e ampliare la leadership tecnologica dell’azienda in un contesto in rapida trasformazione.

“Sono convinta che iliad nel prossimo futuro possa essere molto più di un operatore telefonico e diventare un vero e proprio abilitatore di esperienze digitali innovative e sostenibili”, afferma Ersilia Manzo, nuova Chief Technology Officer di iliad Italia. “Il mio impegno, insieme a quello del team, sarà rivolto a migliorare le infrastrutture tecnologiche e a sviluppare un ecosistema digitale intuitivo, orientato alle esigenze degli utenti.”

“È con entusiasmo che accogliamo Ersilia Manzo nel nostro team”, commenta Benedetto Levi, Amministratore delegato di iliad Italia. “Grazie alla sua esperienza internazionale e al suo percorso in realtà innovative, sono certo che saprà coordinare al meglio il nostro gruppo di eccellenze tecniche, contribuendo a rendere iliad sempre più all’avanguardia e pronta a rispondere alle sfide attuali e future del settore”.

