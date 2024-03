iliad annuncia oggi i risultati finanziari consolidati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

I principali indicatori finanziari di iliad sono caratterizzati da un trend estremamente positivo: il fatturato del 2023 si attesta a 1 miliardo e 61 milioni di euro, +14,5% rispetto allo scorso anno; l’EBITDAaL passa a 247 milioni, +17,2% rispetto al 2022. Inoltre, dopo meno di sei anni, iliad registra un free cash flow positivo di 4 milioni di euro.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2023, che si confermano in forte aumento e rispecchiano la solidità della nostra visione, l’efficacia dei nostri investimenti e, soprattutto, una fiducia dei nostri utenti costruita passo dopo passo”, ha commentato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad. “Il 2023 è stato un anno fondamentale per il nostro business, dove abbiamo lanciato l’offerta mobile dedicata ad aziende e partite iva, iliadbusiness, e rafforzato la rete di distribuzione con iliad Space. Abbiamo, inoltre, realizzato progetti importanti per consolidare l’impegno verso una sostenibilità sempre più integrata, focalizzando gli sforzi in progetti sfidanti in ambito formativo, come il successo di iliadship. Per questo 2024 la missione resta la stessa: continuare ad investire in infrastrutture sostenibili, innovative e di qualità, e creare un rapporto con i nostri utenti basato sulla trasparenza”.

Quasi 11 milioni di clienti su mobile e fisso

Dal suo ingresso nel mercato ad oggi, l’azienda segna una continua crescita degli utenti attivi nel mobile e fisso raggiungendo quota 10 milioni e 937 mila, con un incremento di 1 milione e 260 mila utenti rispetto al 2022.

Nel segmento mobile, iliad raggiunge 10 milioni e 730 mila utenti, 255 mila utenti in più solo nell’ultimo trimestre, e si conferma per il sesto anno consecutivo leader per crescita di utenti netti con +1,16 milioni di nuovi utenti rispetto al 2022.

Anche nel segmento fiber-to-the-home (FTTH) del mercato del fisso, iliad conferma una performance più che positiva: la rete FTTH di iliad è stata premiata come la più veloce d’Italia nel 2023 da nPerf, società indipendente specializzata nella misurazione delle prestazioni delle connessioni fisse e mobili, e al 31 dicembre 2023 sono stati raggiunti 207 mila utenti con una crescita di +98 mila nuovi utenti netti rispetto al 2022 e un’importante accelerazione nell’ultimo trimestre con 35 mila nuovi utenti.

Risultati a livello di gruppo

Risultati altrettanto di successo per il Gruppo iliad che confermano la leadership europea in termini di crescita del fatturato e di nuovi utenti sulla rete mobile e fissa: il 2023 chiude con 48 milioni e 515 mila utenze nette, in aumento di 2 milioni e 740 mila rispetto al 2022.

Il fatturato complessivo del Gruppo al 31 dicembre 2023 si attesta a 9,241 miliardi di euro, con un incremento del 10,4% rispetto al 2022. Anche l’EBITDAaL di Gruppo è in crescita: 3,444 miliardi di euro, +4,2% rispetto al 2022.

A partire da questi importanti risultati, entro il 2024 il Gruppo mira a raggiungere un fatturato di 10 miliardi di euro e a diventare il quinto operatore europeo di telefonia fissa e mobile.