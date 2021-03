Festival edizione “70+1”: dal 2 al 6 marzo su Rai Uno (canale 101 HD di tivùsat). Sul palco 26 cantanti in gara più 8 nuove proposte, per la conduzione di Amadeus e Fiorello, a cui si affiancheranno le co-conduttrici Elodie, Matilda De Angelis e Barbara Palombelli. Tanti anche gli ospiti, tra cui Achille Lauro e Ibrahimovic.

Parte oggi l’edizione “70+1” del Festival di Sanremo, la più importante manifestazione musicale italiana, che sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat si potrà seguire anche in alta definizione su Rai Uno, canale 101 HD.

Una kermesse canora che per la prima volta sarà senza pubblico in sala a causa della pandemia di Covid-19.

Saranno 26 i cantanti in gara, a cui si affiancheranno 8 nuove proposte.

Sanremo con Amadeus, Fiorello e tanti altri ospiti

La conduzione del Festival è stata affidata per il secondo anno consecutivo ad Amadeus, che ne sarà anche direttore artistico. Ad affiancarlo sul palco ci saranno poi diverse co-conduttrici che si alterneranno sul palco: Elodie, Matilda De Angelis e Barbara Palombelli. Fiorello, invece, sarà sempre presente.

Tanti anche gli ospiti speciali che di volta in volta si presenteranno sul palco, come Achille Lauro e Zatlan Ibrahimovic, che saranno presenze costanti in tutte le serate.

A loro si uniranno anche l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihailovic, Alessandra Amoroso, i Negramaro, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani.

Il sito ufficiale dove seguire le novità del Festival

Novità tecnologiche

Novità anche per le scelte tecnologiche, che faranno di Sanremo un palco per la sperimentazione audiovisiva. Come ha raccontato il regista del Festival, Stefano Vicario, in un comunicato Rai: “Per la prima volta utilizzerò una doppia camera sulla stedycam che si muove intorno al cantante. Nelle riprese musicali, gli stacchi delle inquadrature seguono il ritmo musicale, come se ‘battessero il tempo’, mentre con la steadycam il linguaggio delle immagini fa segnare una rottura, quasi una mancanza di sincronia.

“Ho pensato che avere due punti di vista, due camere – una larga e una stretta – sullo stesso asse, mi permettesse di dare una dinamicità alla ripresa molto più forte, recuperando anche il ritmo musicale. E per la prima volta – ha aggiunto Vicario – utilizzeremo due operatori steady, Tony Buonaurio e Manuel Sperduti, che si daranno il cambio, vista anche la lunghezza dello spettacolo, ma in qualche occasione saranno presenti contemporaneamente”.

I cantanti in gara a Sanremo

Di seguito tutti i partecipanti e le canzoni che presenteranno da oggi al 6 marzo in prima serata:

Aiello – “Gianna” (Rino Gaetano) con Vegas Jones

– “Gianna” (Rino Gaetano) con Annalisa – “La musica è finita” (Ornella Vanoni)

– “La musica è finita” (Ornella Vanoni) Arisa – “Quando” (Pino Daniele)

– “Quando” (Pino Daniele) Bugo – “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari

– “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i Colapesce e Dimartino – “Povera patria” (Franco Battiato)

– “Povera patria” (Franco Battiato) Coma_Cose – “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass

– “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) con Ermal Meta – “Caruso” (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra

– “Caruso” (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra Extraliscio feat. Davide Toffolo- Medley – “Rosamunda” (Gabriella Ferri) con Peter Pichler

– “Rosamunda” (Gabriella Ferri) con Fasma – “La fine” (Nesli) con Nesli

– “La fine” (Nesli) con Francesco Renga – “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con Casadilego

– “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con Fulminacci – “Penso positivo” (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci

– “Penso positivo” (Jovanotti) con Gaia – “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) con Lous And The Yakuza

– “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) con Ghemon – Medley “Le ragazze“, “Donne“, “Acqua e sapone“, “La canzone del sole” con i Neri Per Caso

– Medley “Le ragazze“, “Donne“, “Acqua e sapone“, “La canzone del sole” con i Gio Evan – “Gli anni” (883) con i cantanti di The Voice Senior

– “Gli anni” (883) con i cantanti di Irama – “Cyrano” (Francesco Guccini)

– “Cyrano” (Francesco Guccini) La Rappresentante di Lista – “Splendido splendente” (Donatella Rettore) con Donatella Rettore

– “Splendido splendente” (Donatella Rettore) con Lo Stato Sociale – “Non è per sempre” (Afterhours) con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo

– “Non è per sempre” (Afterhours) con Madame – “Prisencolinensinainciusol” (Adriano Celentano)

– “Prisencolinensinainciusol” (Adriano Celentano) Malika – “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli)

– “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli) Maneskin – “Amandoti” (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli

– “Amandoti” (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Del mondo” (Csi Di Giovanni Lindo Ferretti) con Daniele Silvestri e The Magical Mistery Band

– “Del mondo” (Csi Di Giovanni Lindo Ferretti) con Francesca Michielin e Fedez – Medley (Calcutta – “Del verde“, Daniele Silvestri – “Le Cose Che Abbiamo In Comune“)

– Medley (Calcutta – “Del verde“, Daniele Silvestri – “Le Cose Che Abbiamo In Comune“) Noemi – “Prima di andare via” (Neffa) con Neffa

– “Prima di andare via” (Neffa) con Neffa Orietta Berti – “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo) con Le Deva

– “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo) con Random – “Ragazzo fortunato” (Jovanotti) con i The Kolors

– “Ragazzo fortunato” (Jovanotti) con i Willie Peyote– “Giudizi universali” (Samuele Bersani) con Samuele Bersani

Le nuove proposte

Sotto, infine, le 8 nuove proposte del Festival di Sanremo 2021, che sono: