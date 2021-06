Green pass: VerificaC19 è l’app ufficiale per le verifiche

La nostra giornata parte con il focus sull’unica app autorizzata per la verifica del Green pass, che funziona come un ‘semaforo’: rosso o verde, il tutto sotto la vigilanza del Garante Privacy, a presidio di una libertà fondamentale e di un Governo digitale.

Segue la transizione green, che passa necessariamente per l’impiego su vasta scala in Italia di energia pulita a zero emissioni, ecco perché è fondamentale accelerare sulla strada delle fonti rinnovabili, con il fotovoltaico che cresce del 30%. Aumenta anche la capacità dei nuovi sistemi di accumulo.

Nello scontro politico e commerciale tra Usa e Cina, infine, l’intelligenza artificiale diventa oggetto di contesa dal forte sapore geopolitico, come testimonia il Report della Stanford University da scaricare su Key4biz.

Green pass, anche l’app per verificarlo dimostra che Garante Privacy è presidio di un governo del digitale

di Luigi Garofalo

Si chiama VerificaC19 l’unica app autorizzata per verificare offline il green pass. Funziona come un semaforo: verde o rosso …

Transizione green: fotovoltaico cresce del +30% in Italia, +40% di capacità dei sistemi di accumulo in un anno

di Flavio Fabbri

Nuovo Rapporto: è il fotovoltaico il vero driver della transizione green nazionale. In forte aumento anche l’energy storage …

La Stanford University pubblica il Report sull’Intelligenza Artificiale. Scaricalo qui

di Redazione

L’Intelligenza Artificiale sarà sempre più uno dei terreni privilegiati di scontro geopolitico tra USA e Cina …

5G, la FCC propone il bando totale e retroattivo di Huawei e ZTE dagli Usa

di Paolo Anastasio

La FCC, agenzia Usa di regolazione delle Tlc, ha proposto il bando perpetuo e retroattivo delle tecnologie cinesi dalle reti negli Stati Uniti …

Digital Markets Act, Vestager: ‘la politica digitale Ue non è anti-americana’

di Paolo Anastasio

II commissario Ue alla Concorrenza, Vestager, getta acqua sul fuoco dei timori USA per un trattamento penalizzante a danno della grandi Big tech americane …

Innovazione, in UE l’Italia è ancora un Paese moderato. Ma cresciamo

di Piermario Boccellato

Su scala mondiale, l’UE supera Cina, Brasile, Sudafrica, Russia e India, mentre Corea del Sud, Canada, Australia, Stati Uniti e Giappone sono in vantaggio …

Bitcoin, ecco la mappa dei Paesi ostili alla criptovaluta. Fuga dei miners dalla Cina

di Flavio Fabbri

Nuovo giro di vite di Pechino sulle attività di mining per coniare bitcoin: da venerdì scorso, minare questa criptovaluta è illegale in diverse province …

”La PA che vorrei”, domani alle 15 intervista live a Marco Giorgi (DG Comune di Parma)

di Redazione

“La trasformazione digitale per lo sviluppo delle comunità locali. I grandi comuni ed il PNRR”. Sedicesimo appuntamento con “La Pa che vorrei” …

Associazione Civita, “Next Generation Culture”: sviluppo digitale dei musei

di Angelo Zaccone Teodosi

Emerge il complessivo deficit di “digital strategy” del sistema museale italiano, che vanifica buona parte delle potenzialità …

Democrazia Futura. Francia-Italia: la difficile convivenza della comunità italiana d’oltralpe

di Alberto Toscano

L’autore usa una chiave storica per chiarire subito che molte delle tensioni franco-italiane hanno avuto origine nel Mediterraneo…

Piccini (Assinter) a Colao: “95% server Pa non sicuri? Dato non più reale. Pronti a contribuire”

