I sistemi di verifica da remoto dell’identità digitale sono sempre più centrali per le aziende e il giro d’affari nei prossimi 5 anni è destinato a crescere in maniera esponenziale.

Un nuovo report di Juniper Research ha rilevato che la spesa in tecnologie per la verifica dell’identità digitale da parte delle imprese raggiungerà quota 16,7 miliardi di dollari nel 2026, in aumento del 77% rispetto ai 9,4 miliardi di dollari del 2021.

La verifica dell’identità digitale (Digital identity verification) si realizza quando l’identità viene controllata tramite elementi di verifica digitale, come ad esempio selfie scan, controlli dell’indirizzo e autenticazione basata su conoscenza.

Questo incremento del 77% del giro d’affari sarà alimentato dalla crescente e rapida necessità di ‘far salire a bordo’ dei servizi digitali gli utenti, accelerata durante la pandemia.

La digitalizzazione si sta diffondendo sempre più a macchia d’olio in diverse industry, con un processo ormai irreversibile alimentato ulteriormente e accelerato dalla pandemia. La necessità di accedere a servizi digitali in maniera seamless e sicura è un requisito sempre più importante per tutti i tipi di business.

A trainare la spesa, secondo Juniper Research, il settore bancario e finanziario, che rappresenteranno il 62% della spesa globale, spinti dalla necessità e l’obbligo di verificare la spesa nel minimo dettaglio in un ambito regolatorio molto severo.

Le banche totalmente digitali hanno già dimostrato che la totale conoscenza del cliente attraverso l’analisi costante dei suoi dati è un’arma in più. Il che mette non poca pressione sul settore bancario tradizionale.

Secondo la ricerca, il volume complessivo delle verifiche d’identità a livello globale supererà quota 92 miliardi nel 2026, a fronte dei 45 miliardi del 2021.

Oltre al settore finanziario e bancario, la verifica dell’identità sarà sempre più centrale nelle attività di accesso da remoto degli utenti alle reti mobili o anche per il mercato delle scommesse digitale.