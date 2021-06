Si chiama “The AI Index 2021 Annual Report” ed è il Rapporto annuale sull’Intelligenza Artificiale dello Human-Centered Artificial Intelligence Institute (HAI) della Stanford University.

Gli investimenti globali in Intelligenza Artificiale sono stati nel 2020 pari a 67,9 miliardi di dollari, con un incremento del 40% rispetto all’anno precedente.

Con riferimento ai soli investimenti privati, nel 2020 gli Stati Uniti hanno registrato un ammontare di 23,6 miliardi di dollari, con la Cina a 9,9 miliardi di dollari. Secondo il Report la Cina segue gli USA, con meno della metà di investimenti privati rispetto agli Stati Uniti, ma va considerato che in Cina vi è un grosso investimento pubblico in Intelligenza Artificiale (di cui il Report non sembra tener conto). Al terzo posto si colloca la Gran Bretagna con 1,9 miliardi di dollari in investimenti privati in IA.

Intelligenza artificiale: la Cina supera gli Usa per pubblicazioni scientifiche

Tra le industrie più permeabili all’adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale figurano i settori Hi-Tech e Telecomunicazioni, Automotive e Automazione industriale, Servizi Finanziari.

Nel 2020 la Cina, superando per la prima volta gli Stati Uniti, ha registrato il numero più alto di citazioni in pubblicazioni scientifiche (20,7%), seguita dagli USA (19,8%) e dall’Unione Europea (11%). Quanto al numero di ricerche avviate in ambito di macroregioni, al primo posto figura il Nord America, con il 36,3%, seguito da East Asia & Pacific al 26,5%), infine Europa e Asia centrale con il 22,9%.

Al Report hanno contribuito numerosi esperti del settore (tra cui Daniel Zhang, Saurabh Mishra, Erik Brynjolfsson, John Etchemendy, Deep Ganguli, Barbara Grosz, Terah Lyons, James Manyika, Juan Carlos Niebles, Michael Sellitto, Yoav Shoham, Jack Clark, and Raymond Perrault e altri), con il supporto di McKinsey & Company, Google, OpenAI, Genpact, AI21 labs, and PricewaterhouseCoopers.

Scarica il Report