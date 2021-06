Il podcast del webinar “Intelligenza artificiale e riconoscimento facciale in real time, i vantaggi e i rischi del Regolamento europeo” organizzato da Privacy Italia, Asso Dpo e Key4biz e trasmesso oggi 4 giugno dalle ore 11 alle 12:30 in live streaming per discutere della proposta di Regolamento europeo per introdurre in tutti gli Stati membri nuove regole e azioni per l’utilizzo o il divieto di sistemi di intelligenza artificiale.

Il podcast “Intelligenza artificiale e rischio sorveglianza di massa”

Clicca qui per ascoltarlo su Spotify



Clicca qui per ascoltarlo su Spreaker

Programma

Intervento di Agostino Ghiglia, membro del Collegio del Garante Privacy



1° Panel (Europarlamentari chiamati a votare il Regolamento)



Brando Benifei, Pd

Salvatore De Meo, Forza Italia



2° Panel



Fabio Bassan, docente, Diritto Internazionale, Università Roma Tre

Laura Carrer, ricercatrice, Hermes Center

Massimo Giuriati, vice presidente, Asso DPO



Moderazione: Raffaele Barberio, presidente, Privacy Italia