Vetrya tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia

Ancora una volta il Great Place to Work Italia ha inserito Vetrya, la società guidata da Luca Tomassini, tra i migliori ambienti di lavoro in Italia.

Per il 18° anno consecutivo, Great Place to Work Italia ha pubblicato la Classifica delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia secondo gli oltre 40.000 dipendenti ascoltati per stilare la speciale classifica.

Sono state premiate 50 aziende tra le 136 organizzazioni che hanno preso parte all’indagine sull’analisi di clima organizzativo, queste compagnie rappresentano l’eccellenza dei luoghi di lavoro in Italia, gli ambienti migliori nei quali aspirare a lavorare.

E anche quest’anno Vetrya, società italiana specializzata in applicazioni e piattaforme per la distribuzione di contenuti multimediali su reti di telecomunicazioni a larga banda, si è aggiudicata il riconoscimento di “Great place to work Italia 2019” classificandosi al nono posto.

Congratulazioni a @vetrya, 9 posto nella Categoria "50- 149 Employees" delle #miglioriaziende per cui lavorare in Italia.#Bwitalia2019 pic.twitter.com/6NRbUmd4TT — GPTW Italia (@GPTWItalia) 15 marzo 2019

Vetrya è stata più volte premiata dal Great Place to Work Institute. Nel 2016 ha ricevuto il primo premio Welfare.

Il Great Place to Work Institute assiste le organizzazioni nell’individuare, creare e sostenere ambienti di lavoro a misura di dipendente, fondati sullo sviluppo di un elevato livello di fiducia.

Le aziende sono state suddivise all’interno di 4 sotto classifiche organizzate in base alla dimensione (numero di dipendenti)

La classifica Best Workplaces Italia 2019

La classifica delle migliori aziende nelle quali lavorare, unica nel suo genere, è basata principalmente sulle opinioni dei dipendenti delle aziende interessate alla qualità del proprio ambiente di lavoro; le persone compilando il questionario Trust Index© sull’analisi di clima aziendale, possono assegnare alla propria organizzazione il titolo di Best Workplace. I risultati del questionario Trust Index© pesano infatti per i 2/3 del punteggio finale, mentre la restante parte è legata all’analisi che Great Place to Work Italia fa delle pratiche di gestione delle risorse umane, descritte dalle aziende nel questionario Culture Audit©.

Il modello su cui si basa il nostro questionario Trust Index, e da cui discende il processo di valutazione, mette in evidenza come un ambiente di lavoro eccellente sia caratterizzato da tre relazioni fondamentali: una relazione di fiducia reciproca con il management aziendale, il rapporto di orgoglio per il proprio lavoro e per l’organizzazione di cui si fa parte e la qualità dei rapporti con i colleghi. Le dimensioni indagate sono 5: Credibilità, Rispetto ed Equità, misurano la fiducia dei dipendenti nei loro manager, mentre le altre due, Orgoglio e Coesione, mirano a valutare il rapporto dei dipendenti con il loro lavoro e la loro azienda, le loro sensazioni riguardo ad essi, e il divertimento nel luogo di lavoro con gli altri colleghi.