Il prossimo Consiglio europeo di fine mese proporrà alla Commissione un nuovo sistema pubblico di identificazione elettronica (EuID) per la sicurezza, la sovranità e l’accesso ai servizi digitali transfrontalieri. In consultazione anche il regolamento eIDAS.

Il Consiglio europeo che si riunirà il 24 e 25 settembre prossimi a Bruxelles affronterà diversi temi caldi, tra ci uno in particolare: lo sviluppo rapido di un sistema pubblico di identificazione elettronica unico (eID) per tutti gli Stati dell’Unione europea (EuID).

I rappresentanti degli Stati dell’Unione hanno esplicitamente chiesto alla Commissione europea di valutare la proposta con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza interna e ai confini, la propria sovranità e allo stesso tempo accelerare sulla trasformazione digitale e la creazione di un ecosistema digitale e un mercato unico dei servizi.

La questione potrebbe essere discussa nei prossimi mesi per essere poi approvata entro la metà del 2021, secondo quanto contenuto nella bozza di proposta in circolazione e riportato da Euractive.com.

Il sistema eID sarà applicato soprattutto per il controllo elettronico delle identità, ai confini, per i controlli di sicurezza transfrontalieri, e anche per l’accesso ai servizi online.

Da settembre 2018, come parte integrante del regolamento eIDAS, le norme dell’Unione consentono ai cittadini di utilizzare la propria identità elettronica nazionale anche per accedere ai servizi pubblici oltre confine in altri Stati membri.

l regolamento eIDAS fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e l’efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico in tutti gli Stati dell’Unione europea.

Entro il 2 ottobre sarà infine possibile partecipare alla consultazione pubblica per la revisione rivedrà del regolamento eIDAS 2014 sulle transazioni elettroniche, con lo scopo di estendenderlo al settore privato e promuovere l’identità certificata per tutti gli europei attraverso proprio l’EuID, il sistema di identificazione digitale unico.