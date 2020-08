Di Alberto Calcagno

Mondadori editore

Data di pubblicazione: settembre 2020

Pagine: 160

Prezzo: € 11,00

“Get in the game” è una storia di crescita. Crescita di una splendida ventenne che da start up è diventata una delle aziende top performer in Europa da ventotto trimestri consecutivi. Crescita di un ragazzo che è diventato grande in simbiosi con questa organizzazione, a cui deve molto. Crescita della consapevolezza che non dobbiamo per forza essere sportivi professionisti ma che ognuno può essere atleta. E, come atleti, farsi trovare pronti, per giocare la propria partita in una squadra che deve sapersi rinnovare ogni giorno.

Alberto Calcagno, ripercorrendo la sua esperienza personale e professionale, ci rivela l’importanza del saper mettersi continuamente in gioco, per vincere le sfide del mondo globale, ancor di più nella situazione attuale, che ha richiesto una profonda trasformazione mentale e dei modelli di relazione e organizzazione del lavoro. Nasce genoano a Voltri, dove è vissuto per i suoi primi diciotto anni.

Quindi diventa migrante, prima a Milano, per studiare economia politica all’Università Bocconi, e poi a Londra, per lavorare nel settore delle banche di investimento. Nel 2000 ritorna in Italia ed entra in Fastweb, di cui è amministratore delegato dal 2013. L’autore devolve i proventi di questo libro per sostenere attività di welfare dei dipendenti Fastweb.