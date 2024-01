G7 Italia 2024, ecco il calendario delle riunioni ministeriali

Partito l’anno della Presidenza italiana del G7. Tanti gli appuntamenti in programma, tra ministeriali, eventi e riunioni, con al centro le tematiche di maggior rilievo mondiale, dai tragici conflitti in corso all’innovazione tecnologica (dall’IA alla transizione digitale), passando per le migrazioni, il clima, la sicurezza energetica ed alimentare.

Scarica il calendario delle riunioni ministeriali del G7 Italia 2024

La Presidenza italiana del G7

Dal 1° gennaio 2024 l’Italia ha assunto la Presidenza del G7, il gruppo che riunisce, oltre il nostro Paese, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, e la manterrà fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

È la settima volta che l’Italia assume la presidenza del G7, gruppo intergovernativo informale che dal 1975 riunisce le sette economie più avanzate al mondo, con l’aggiunta, nel quadro delle cosiddette attività di outreach, anche di Paesi non appartenenti al Gruppo, in particolare economie emergenti.

Fitto il calendario degli incontri e il programma di eventi istituzionali e riunioni tecniche, che saranno ospitati in diverse città italiane, da Nord a Sud.

Il programma delle riunioni ministeriali

Come riportato sul sito ufficiale approntato dal nostro Paese (in arrivo una nuova versione), l’appuntamento principale è il Vertice dei Leader del G7, che si svolgerà dal 13 al 15 giugno in Puglia, ma sono 20 le riunioni ministeriali in programma che riportiamo di seguito:

INDUSTRIA, TECNOLOGIA E DIGITALE

13-14-15 marzo

Verona e Trento

TRASPORTI

11-12-13 aprile

Milano

ESTERI

17-18-19 aprile

Capri

CLIMA, ENERGIA E AMBIENTE

28-29-30 aprile

Torino

GIUSTIZIA

9-10 maggio

Venezia

FINANZE

23-24-25 maggio

Stresa

ISTRUZIONE

27-28-29 giugno

Trieste

SCIENZA E TECNOLOGIA

9-10-11 luglio

Bologna e Forlì

COMMERCIO

16-17 luglio

Villa San Giovanni e Reggio Calabria

SVILUPPO URBANO

24-25-26 luglio

Genova

LAVORO E OCCUPAZIONE

11-12-13 settembre

Cagliari

CULTURA

19-20-21 settembre

Positano

AGRICOLTURA

26-27-28 settembre

Siracusa

INTERNI

2-3-4 ottobre (TBC)

Avellino

PARI OPPORTUNITÀ

4-5-6 ottobre

Matera

SALUTE

9-10-11 ottobre

Ancona

INCLUSIONE E DISABILITÀ

14-15-16 ottobre

Assisi e Perugia

TURISMO

Novembre (TBC)

Toscana (TBC)

ESTERI

(data TBC)

Fiuggi

SVILUPPO

(data TBC)

Pescara

I temi al centro delle riunioni

Ogni ministeriale esprime l’esigenza di approfondire tematiche strategiche per i Paesi del G7, come ad esempio la Difesa, con focus sulla guerra in Ucraina, sul grave conflitto tra Israele e Palestina e altri possibili focolai in Medio Oriente; il rapporto con le economie emergenti, l’attenzione all’Africa e ai possibili partenariati sui settori chiave per la crescita, lo sviluppo e l’innovazione.

Nel programma italiano troverà, inoltre, spazio l’intelligenza artificiale, tecnologia di cui molto si parla e, purtroppo, poco si è capito.

Sempre partendo dall’Africa si affronteranno soprattutto gli argomenti legati alle migrazioni, al nesso clima-energia e alla sicurezza alimentare.

La presidenza del G7, infine, ha durata annuale e ruota tra i paesi membri seguendo la sequenza Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, Italia, Canada, Francia.