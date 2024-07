Il Consiglio di amministrazione di Swisscom ha nominato Walter Renna, CEO di Fastweb, quale CEO designato della futura società che nascerà una volta completata la fusione tra Vodafone Italia e Fastweb.

Dopo una carriera come consulente in M&A, Renna è entrato in Fastweb nel 2008 e ha svolto un ruolo chiave nel plasmare la storia di crescita dell’azienda fino ad oggi – dall’ottobre 2023 in qualità di CEO.

In questo ruolo ha ulteriormente rafforzato la posizione di Fastweb sul mercato italiano, fra le altre cose mettendo in campo una fruttuosa strategia di diversificazione e lanciando un servizio innovativo nel settore energetico nonché un supercomputer per l’AI in Italia. La nomina definitiva di Walter Renna è legata al closing positivo della transazione in atto.

“Sono profondamente onorato e sinceramente grato per la fiducia che Swisscom ha riposto in me. Nel mio nuovo ruolo, mi impegnerò a valorizzare le persone, che ritengo essere l’asset più prezioso di qualsiasi azienda. Per assicurare il successo di questa iniziativa, sarà fondamentale concentrarsi sull’integrazione di due organizzazioni, culture e valori, che insieme possono liberare un potenziale straordinario”, ha commentato Walter Renna.

“Sono particolarmente soddisfatto che Fastweb in Italia chiude il primo semestre all’insegna del successo. L’acquisizione di Vodafone Italia procede come da programma. Nel secondo semestre vogliamo continuare a entusiasmare i nostri clienti in Svizzera e in Italia e aumentare costantemente la nostra efficienza”, ha commentato il CEO di Swisscom Christoph Aeschlimann.

L’accordo Swisscom – Vodafone Italia e la sua fusione con Fastweb

L’acquisizione di Swisscom – Vodafone Italia e la sua fusione con Fastweb, annunciata lo scorso 15 marzo 2024, procede secondo i piani.

A maggio la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana ha approvato la transazione senza riserve conformemente alla legislazione sul Golden Power.

Sempre nel mese di maggio e pertanto ben prima dell’esecuzione prevista nel primo trimestre 2025, Swisscom ha stipulato il finanziamento del prezzo di acquisto di 8 miliardi di euro, con l’emissione di obbligazioni svizzere per un valore di 1,145 miliardi di Franchi Svizzeri. A queste si aggiungono obbligazioni in euro per un volume complessivo di 4 miliardi di euro.

L’importo residuo di 3 miliardi sarà finanziato attraverso un credito bancario disponibile in due tranche. Il 23 luglio 2024, la Commissione federale della concorrenza ha approvato la transazione senza riserve. Sono inoltre state modificate le UK Listing Rules a partire dal 29 luglio 2024, in modo che Vodafone Group Plc non dovrà fare approvare la transazione dell’Assemblea generale.

La transazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2025, a condizione che vengano ottenute le ulteriori autorizzazioni in materia di concorrenza e le altre consuete autorizzazioni.

